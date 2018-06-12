رونالدو يكشف عن حظوظ “محمد صلاح” في المنافسة على الكرة الذهبية

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كشف الدون كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يونيو الحالي عن حظوظ المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري، وذلك بخصوص المنافسة على جائزة الكرة الذهبية في العام الحالي 2018.

فمن خلال تصريحات صحفية له يوم أمس الإثنين، أكد الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو أن المصري محمد صلاح يستحق الدخول في الصراع على جائزة الكرة الذهبية في العام الحالي مثله مثل بعض النجوم الآخرين، وليس مثل السنوات السابقة حينما كان الصراع منحصراً بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فقط لا غير.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الدون كريستيانو رونالدو إلى أن محمد صلاح يُعتبر أحد أبرز الاكتشافات في العام الحالي 2018، مشدداً في الوقت ذاته على أنه يأمل أن يتعافى من الإصابة التي كان قد تعرض لها في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك حتى يكون جاهزاً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وعن مشاركة المنتخب البرتغالي في مونديال روسيا، أكد الدون كريستيانو رونالدو أن بداية مشوار المنتخب البرتغالي لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل مواجهة منتخب إسبانيا في الجولة الأولى، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الخسارة دائماً في المباراة الأولى تضع الضغط على الفريق الخاسر في بقية مشوار البطولة.

وفي ختام تصريحاته شدد الدون كريستيانو رونالدو على أن الفوز بلقب المونديال يُعتبر بمثابة حلم كبير لكل الشعب البرتغالي، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك الحلم من الممكن أن يتحقق في حالة لعب المنتخب البرتغالي بنفس الروح التي ظهر عليها في بطولة أمم أوروبا في صيف العام قبل الماضي 2016 على أرض دولة فرنسا.

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