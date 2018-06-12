رسمياً: الأهلي يُعلن التعاقد مع المدير الفني الفرنسي باتريك كارتيرون

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أعلن النادي الأهلي رسمياً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يونيو الحالي عن تعيين الفرنسي باتريك كارتيرون كمديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك خلفاً للمستقيل الكابتن حسام البدري.

وقد أكد النادي الأهلي في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي، أن الفرنسي باتريك كارتيرون سوف يكون المدير الفني لفريق الأهلي لمدة موسمين قادمين، على أن يصل المدرب الفرنسي إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم غداً الأربعاء وذلك من أجل التوقيع بشكل رسمي على العقود إضافة إلى تقديمه إلى وسائل الإعلام وجماهير القلعة الحمراء.

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وفي إطار البيان أيضاً، أكد النادي الأهلي أن المدرب الفرنسي سوف يتكون جهازه المعاون بالكامل من المصريين دون تواجد أي أجنبي فيه، كما أشار النادي الأهلي أيضاً إلى أن المدرب الفرنسي باتريك كارتيرون صاحب ال48 عاماً يُعتبر هو أنسب شخص لتولي هذه المهمة نظراً إلى صغر سنه وطموحه الكبير في عالم التدريب.

ولا شك أن المدرب الفرنسي باتريك كارتيرون لن يكون غريباً على مسابقة الدوري المصري الممتاز، وخاصة لأنه سبق وأن كان مديراً فنياً لفريق وادي دجلة في فترة سابقة مما يجعله على علم تام بقدرات اللاعب المصري وأيضاً قدرات فريق الأهلي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بالنسبة إلى المدرب الفرنسي باتريك كارتيرون، حيث سبق له أيضاً وأن تولى منصب المدير الفني لمنتخب مالي، وذلك حينما قاد منتخب مالي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا في شهر يناير من عام 2013.

وبناءً على ذلك تنتهي معاناة النادي الأهلي بعد طول انتظار طوال الفترة الماضية، حيث فشلت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في التوصل إلى أي اتفاق مع أي مدير فني عقب رحيل الكابتن حسام البدري عن صفوف القلعة الحمراء.

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