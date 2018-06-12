الأهلي يحسم الجدل بخصوص مستقبل هشام محمد داخل القلعة الحمراء

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حسمت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يونيو الحالي مصير اللاعب هشام محمد، وذلك في ظل العديد من الأنباء التي ترددت مؤخراً في مختلف وسائل الإعلام المصرية حول رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الصيف الحالي.

حيث أكدت لجنة الكرة بالنادي الأهلي أن متوسط الميدان هشام محمد لن يرحل عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية تحت أي ظرف من الظروف، وذلك على الرغم من أن اللاعب نفسه هو من طلب السماح له بالرحيل عن صفوف المارد الأحمر ولو حتى على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة للمشاركة من جديد في المباريات.

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وجاء ذلك الطلب في أكثر من مناسبة سابقة من طرف اللاعب هشام محمد، وذلك نظراً لكونه لم يحصل على أي فرصة على الإطلاق مع فريق الأهلي حينما كان الكابتن حسام البدري هو المدير الفني لفريق الأهلي.

ولكن وفي الوقت الحالي بات اللاعب هشام محمد يُدرك جيداً أن لديه فرصة قوية من أجل إثبات نفسه داخل جدران القلعة الحمراء، وخاصة بعدما أعلن النادي الأهلي رسمياً اليوم الثلاثاء عن تعيين الفرنسي باتريك كارتيرون في منصب المدير الفني للمارد الأحمر.

ولا شك أن المدرب الفرنسي باتريك كارتيرون سوف تكون لديه العديد من المهام الحاسمة في الفترة القليلة القادمة، وذلك تحديداً بخصوص مستقبل العديد من اللاعبين داخل صفوف فريق الأهلي قبل انطلاقة الموسم الجديد.

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