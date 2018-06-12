تريزيجيه محط أنظار نادي أوروبي جديد قبل انطلاقة مونديال روسيا

Advertisements

كشفت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يونيو الحالي عن اهتمام أحد الأندية الأوروبية الكبيرة باللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه أحد أبرز لاعبي المنتخب الوطني المصري قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي مهتم للغاية باللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، وخاصة في ظل المستويات المميزة للغاية التي قدمها اللاعب طوال الفترة الماضية سواء رفقة نادي قاسم باشا التركي أو حتى رفقة المنتخب الوطني المصري.

Advertisements

كما أضافت الصحيفة أيضاً أن نادي أولمبيك مارسيليا قد أرسل كشافين له من أجل متابعة اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه بشكل خاص في مونديال روسيا المقبل، وذلك من أجل تحديد موقف نادي الجنوب الفرنسي من التعاقد مع اللاعب عقب نهاية مشوار منتخب بلاده مباشرة في المونديال.

ويمتلك اللاعب محمود حسن تريزيجيه حالياً عقداً مع نادي قاسم باشا يمتد حتى صيف عام 2021م، وذلك بعدما قام النادي التركي بتفعيل بند شراء اللاعب المصري من ناديه السابق أندرلخت البلجيكي مقابل دفع مبلغ 2,5 مليون يورو، علماً بأن قيمة الشرط الجزائي المتواجدة حالياً في عقد محمود حسن تريزيجيه مع نادي قاسم باشا تصل إلى مبلغ 5 مليون يورو فقط لا غير.

وبناءً على ذلك فإن انتقال اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الميركاتو الصيفي الحالي تجاه أي نادي أوروبي سوف يكون سهلاً على الإطلاق، وتبقى الصعوبة فقط في اختيار اللاعب للنادي المناسب له وخاصة في ظل كثرة العروض التي وصلت له طوال الفترة الماضية.

وبكل تأكيد سوف يتلقى اللاعب محمود حسن تريزيجيه المزيد من العروض المغرية في الفترة القادمة، وخاصة في حالة تألقه بشكل ملفت للغاية رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

إقرأ أيضاً: الأهلي يحسم الجدل بخصوص مستقبل هشام محمد داخل القلعة الحمراء