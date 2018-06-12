الأهلي يكشف عن موعد عودة الأجانب للقاهرة لخوض استعدادات الموسم الجديد

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كشف النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يونيو الحالي عن موعد وصول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأجانب إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك من أجل خوض استعدادات الموسم الجديد رفقة بقية لاعبي المارد الأحمر.

حيث أكد سمير عدلي المدير الإداري بالنادي الأهلي من خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن المهاجم المغربي وليد أزارو سوف يصل اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة من أجل الانضمام إلى بقية زملائه في الفريق، على أن يخضع اللاعب أولاً إلى فحص طبي للتأكد من تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي كان قد تعرض لها في نهاية الموسم المنصرم.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار سمير عدلي إلى أن الجنوب أفريقي باكا سوف يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة في الأيام القليلة القادمة، وخاصة بعدما حصل اللاعب على إذن من النادي الأهلي بالمشاركة رفقة منتخب بلاده جنوب أفريقيا في دورة ودية في الآونة الأخيرة.

ومن جانبه كان النيجيري جونيور أجايي قد عاد إلى القاهرة منذ ثلاثة أيام، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه شارك أيضاً في المران الجماعي لفريق الأهلي في يوم أمس الإثنين، ليبقى بذلك التونسي علي معلول الذي لن يعود في الوقت الحالي على الإطلاق، نظراً إلى مشاركة اللاعب رفقة منتخب بلاده تونس في مونديال روسيا المقبل.

أما عن معسكر فريق الأهلي تحضيراً لانطلاقة الموسم المقبل، أكد الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالنادي الأهلي أن مكان إقامة معسكر فريق الأهلي سوف يتم تحديده بشكل رسمي بعد الاجتماع مع الفرنسي باتريك كارتيرون المدير الفني الجديد للمارد الأحمر.

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