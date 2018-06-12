تعرف على حكم مباراتي الأهلي مع تاونشيب رولز بدوري أبطال أفريقيا

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يونيو الحالي عن أسماء حكام مباراتي الجولة الثالثة وأيضاً الجولة الرابعة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم تحديداً أسماء طاقم تحكيم المباراة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين نظيره فريق تاونشيب رولز من دولة بوتسوانا سواء في الجولة الثالثة أو حتى في الجولة الرابعة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الأولى ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق تاونشيب رولز على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك تحديداً في اليوم السابع عشر من شهر يوليو القادم أي عقب نهاية مونديال روسيا المقبل.

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وقد قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال من أجل إدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المعاون من مقران قوراري إضافة إلى إبراهيم الحملاوي كحكم راية، وأيضاً نبيل بو خليفة كحكم رابع.

أما المباراة الثانية ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق تاونشيب رولز على أرض دولة بوتسوانا في اليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو أيضاً، سوف يُديرها طاقم تحكيم من دولة كينيا بقيادة الحكم ديفيز أوميني.

ولم يعرف فريق الأهلي طعم الانتصار على الإطلاق بعد مرور أول جولتين من عمر المسابقة، حيث سقط في فخ التعادل في الجولة الأولى أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي، ومن ثم تعرض للخسارة في الجولة الثانية خارج أرضه على يد مضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي.

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