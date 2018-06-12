عصام عبد الفتاح: منتخب مصر جاهز وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأوروغواي

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تحدث الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس بعثة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وأيضاً رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حالياً عن المباراة الأولى للمنتخب الوطني المصري في المونديال، والتي سوف تجمع بينه وبين نظيره منتخب الأوروغواي في يوم الجمعة القادم.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يونيو الحالي، أكد الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح أن المنتخب الوطني المصري بات جاهزاً بشكل كامل، وذلك من أجل خوض مباراته الأولى في مونديال روسيا المقبل ضد منتخب الأوروغواي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن عصام عبد الفتاح إلى أن الحالة المعنوية لكل لاعبي المنتخب الوطني المصري مرتفعة للغاية قبل انطلاقة مونديال روسيا، وخاصة في ظل الأجواء المريحة للغاية التي تم توفيرها إلى بعثة المنتخب الوطني المصري في مقر إقامته في مدينة غروزني.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن عصام عبد الفتاح على أن الهدف الرئيسي للمنتخب الوطني المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، هو تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى في مونديال روسيا أمام منتخب الأوروغواي من أجل إسعاد الشعب المصري.

ويبدأ المنتخب الوطني المصري مشواره في المونديال في يوم الجمعة القادم، وذلك حينما يلتقي مع نظيره منتخب الأوروغواي في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، علماً بأن ذلك اليوم سوف يكون موافقاً لأول أيام عيد الفطر المبارك.

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