مصادر صحفية تكشف عن مفاجأة في تشكيل المنتخب الوطني ضد الأوروغواي

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يونيو الحالي عن احتمالية تواجد مفاجأة في تشكيل المنتخب الوطني المصري، وذلك في مباراته الأولى في مونديال روسيا المقبل ضد منتخب الأوروغواي في يوم الجمعة القادم.

حيث أشارت صحيفة “الأهرام سبورت” المصرية اليوم الثلاثاء إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر يُفكر جدياً في الدفع بحارس المرمى الشاب محمد الشناوي بصفة أساسية، وذلك في المباراة الأولى للمنتخب الوطني المصري في المونديال أمام نظيره منتخب الأوروغواي.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري لا يثق كثيراً في قدرة السد العالي عصام الحضري على الظهور في أفضل حالاته ضد منتخب عنيد مثل منتخب الأوروغواي، وخاصة في ظل كبر سن السد العالي عصام الحضري إضافة إلى بعض الأخطاء التي ارتكبها الحارس المخضرم في المباراة الودية الأخيرة أمام منتخب بلجيكا ضمن المعسكر الختامي لأحفاد الفراعنة.

وقد أكدت الصحيفة أيضاً أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري لن يقوم بإضاعة الفرصة على السد العالي عصام الحضري لكي يكون أكبر لاعب وأيضاً أكبر حارس مرمى من الناحية العمرية شارك في بطولة كأس العالم، ولكن ذلك سوف يحدث ربما في المباراة الثانية ضد منتخب روسيا مستضيف البطولة أو حتى ربما في المباراة الأخيرة فقط لا غير ضد منتخب السعودية.

ومن جهة أخرى أكدت صحيفة “الأهرام سبورت” أن الجميع داخل المنتخب الوطني المصري يرفض تماماً فكرة المجازفة باللاعب محمد صلاح، وذلك من خلال عدم إشراكه في المباراة الأولى ضد منتخب الأوروغواي خوفاً من تجدد إصابته التي لم يتعافى منها بعد بشكل كامل.

ويُفضل الجميع داخل المنتخب الوطني المصري أن يكون محمد صلاح جاهزاً بصورة كاملة من أجل خوض المباراة الثانية أمام منتخب روسيا، وخاصة وأن المنتخب الوطني المصري مرشح للخسارة بقوة في المباراة الأولى ضد منتخب الأوروغواي حتى وإن تواجد محمد صلاح في المباراة.

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