مدرب منتخب بلجيكا يكشف عن حجم إصابة النجم إيدين هازارد قبل المونديال

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كشف الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يونيو الحالي عن طبيعة إصابة النجم البلجيكي إيدين هازارد، وذلك قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل بيومين فقط لا غير.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء وتحديداً لصحيفة “ميرور” الإنجليزية، أكد المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز أن النجم البلجيكي قد تعرض فقط إلى كدمة بسيطة في قدمه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه بخير حالياً ولا يشعر بأي ألم في قدمه على الإطلاق.

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وكان النجم البلجيكي إيدين هازارد قد تعرض إلى الإصابة في مساء يوم أمس الإثنين، وذلك حينما مشاركاً في المباراة الودية الدولية التي جمعت بين منتخب بلاده بلجيكا وبين ضيفه منتخب كوستاريكا ضمن تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وفي الدقيقة السبعين من عمر المباراة اضطر النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى مغادرة أرض الملعب بسبب شعوره ببعض الألم البسيط في قدمه، وهو ما جعل حالة من القلق تنتشر في الشارع البلجيكي بأكمله، وخاصة وأن الجميع يضع آمالاً كبيرة على القائد إيدين هازارد رفقة بقية نجوم المنتخب البلجيكي من أجل تحقيق إنجاز كبير في مونديال روسيا.

وعلى الرغم من هذه الإصابة الخفيفة، إلا أن المنتخب البلجيكي نجح في نهاية المطاف في تحقيق الانتصار بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد على حساب ضيفه منتخب كوستاريكا، علماً بأن بعثة المنتخب البلجيكي سوف تصل في الساعات القليلة القادمة إلى دولة روسيا من أجل المشاركة في المونديال.

ويتواجد المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة في مونديال روسيا، علماً بأنه سوف يبدأ مشواره من خلال مواجهة منتخب بنما في الجولة الأولى من دور المجموعات، ومن ثم سوف يواجه نظيره المنتخب التونسي الشقيق في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مشواره في الدور الأول من خلال مواجهة نظيره منتخب إنجلترا في الجولة الثالثة.

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