رسالة جديدة من “محمد صلاح” للشعب المصري قبل مونديال روسيا

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حرص المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم على توجيه رسالة جديدة هامة إلى كافة أطياف الشعب المصري بأكمله، وذلك من أجل تحفيزهم بشكل كبير قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل بعد يومين فقط من الآن.

حيث قام محمد صلاح بنشر صورتين له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وذلك رفقة حذائه الذي سوف يرتديه في مونديال روسيا المقبل، كما قام أيضاً بالتعليق على الصورتين قائلاً: “أرتدي هذه من أجل 100 مليون مصري”.

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ولا يزال اللاعب محمد صلاح يُعاني من الإصابة في مفصل الكتف الأيسر، علماً بأنه كان قد تعرض إلى هذه الإصابة حينما شارك رفقة ناديه ليفربول في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد نادي ريال مدريد الإسباني.

وبعد هذه الإصابة مباشرة لم يتمكن محمد صلاح من المشاركة في أي مران على الإطلاق رفقة المنتخب الوطني المصري طوال فترة تحضيراته قبل انطلاقة المونديال، علماً بأن محمد صلاح قد أدى لأول مرة تدريبات فردية رفقة المنتخب الوطني المصري، وذلك في المران الثاني لأحفاد الفراعنة في يوم أمس الإثنين في مدينة غروزني مقر إقامة الفراعنة في مونديال روسيا.

ولا شك أن كل التقارير الطبية حتى هذه اللحظة تُشير إلى أن محمد صلاح لن يكون جاهزاً بصورة كاملة من أجل المشاركة في المباراة الأولى للمنتخب الوطني المصري في المونديال ضد منتخب الأوروغواي، إلا أنه سوف يكون متاحاً بنسبة 100% للجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر انطلاقاً من المباراة الثانية ضد منتخب روسيا.

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