رسمياً: ريال مدريد يُعلن تعاقده مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي خلفاً للمستقيل زيدان

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسمياً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يونيو الحالي عن تعاقده مع الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني الحالي لمنتخب إسبانيا، وذلك لكي يكون مدرباً للفريق الملكي خلفاً للمستقيل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد سابقاً.

وقد أكد نادي ريال مدريد عبر بيان رسمي من خلال موقع النادي الملكي الرسمي، أن التعاقد مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي سوف يكون هو مدرب فريق ريال مدريد في المواسم الثلاثة القادمة، على أن يُباشر مهام عمله مع الفريق الملكي مباشرة عقب نهاية مونديال روسيا المقبل.

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كما أكد نادي ريال مدريد أيضاً أن الإسباني فلورنتينو بيريز قد وقع بالفعل على العقود مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي، ولكن لن يتم تقديم المدرب بصفة رسمية إلى وسائل الإعلام الإسبانية إلا عقب نهاية مونديال روسيا المقبل، وذلك حتى لا يتأثر المنتخب الإسباني بأي شكل من الأشكال قبل مشاركته المرتقبة في المونديال.

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