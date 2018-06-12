طبيب منتخب مصر يوضح موقف علي جبر من مباراة الأوروغواي بعد إصابته في مران اليوم

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كشف طبيب المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يونيو الحالي عن موقف المدافع علي جبر من المشاركة في المباراة الأولى في مونديال روسيا ضد منتخب الأوروغواي، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مران المنتخب الوطني المصري اليوم.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني المصري أن الأشعة أثبتت سلامة المدافع علي جبر وجاهزيته من أجل المشاركة في المباراة القادمة للمنتخب الوطني ضد منتخب الأوروغواي، وذلك على الرغم من قوة الكدمة التي تعرض لها في وجهه أثناء مران المنتخب اليوم في مدينة غروزني.

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وكان المنتخب الوطني المصري قد أجرى اليوم مرانه الثالث في دولة روسيا بمقر إقامته في مدينة غروزني استعداداً لانطلاقة مشواره في المونديال، علماً بأن المران الأخير للمنتخب الوطني في مدينة غروزني سوف يكون في صباح يوم غداً الأربعاء، على أن يعود أحفاد الفراعنة مرة أخرى إلى مقر إقامتهم عقب نهاية المباراة الأولى مباشرة أمام منتخب الأوروغواي.

وقد شهد مران المنتخب الوطني اليوم مشاركة جميع اللاعبين بشكل طبيعي للغاية، وخاصة كلاً من الثنائي عبد الله السعيد إضافة إلى عمرو وردة الذي حامت الشكوك حوله في الآونة الأخيرة بسبب عدم جاهزيته من الناحية البدنية.

ومن جانبه واصل محمد صلاح تدريباته الفردية رفقة طبيب المنتخب الوطني محمد أبو العلا، وذلك تمهيداً لعودته مرة أخرى من الإصابة مع العلم بأن مشاركته في المباراة الأولى ضد منتخب الأوروغواي بات مشكوكاً في صحتها بنسبة كبيرة للغاية خوفاً من تجدد إصابة اللاعب مرة أخرى.

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