صدمة كبيرة في معسكر المنتخب الوطني قبل المونديال وكوبر في حيرة من أمره

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باتت هناك حالة من الصدمة في معسكر المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، وذلك قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل بعد يوم واحد فقط من الآن مع العلم بأن المنتخب الوطني المصري سوف يخوض أول مباراة له في المونديال ضد منتخب الأوروغواي في يوم الجمعة القادم الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو الحالي.

وقد شهد مران المنتخب الوطني المصري في يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يونيو الحالي تعرض المدافع علي جبر إلى الإصابة بكدمة قوية في وجهه، مما جعله مضطراً لمغادرة مران المنتخب الوطني بشكل فوري من أجل الخضوع إلى الفحوصات الطبية اللازمة، وذلك من أجل تحديد موقفه من المباراة الأولى لأحفاد الفراعنة في المونديال ضد منتخب الأوروغواي.

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وعلى الرغم من أن طبيب المنتخب الوطني المصري الدكتور محمد أبو العلا قد أكد أن الأشعة التي خضع لها المدافع علي جبر تؤكد جاهزيته من أجل خوض المباراة الأولى في المونديال ضد منتخب الأوروغواي، إلا أن العديد من التقارير الصحفية المصرية وخاصة المقربة من معسكر المنتخب الوطني في دولة روسيا أشارت إلى تعرض المدافع علي جبر إلى حالة فقدان مؤقت في الذاكرة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل أشارت بعض المصادر الصحفية أيضاً إلى أن تواجد المدافع علي جبر بصفة أساسية في المباراة الأولى ضد منتخب الأوروغواي بات محل شك بنسبة كبيرة للغاية، مما قد يُسبب أزمة جديدة بالنسبة إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وفي حالة تأكد هذه الأنباء سوف تزداد الضغوطات كثيراً على المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، وخاصة في ظل غياب أبرز لاعب في صفوف المنتخب الوطني المصري وهو محمد صلاح بنسبة شبه مؤكدة عن المباراة الأولى في المونديال أمام منتخب الأوروغواي.

وبكل تأكيد سوف يكون المدافع سعد الدين سمير هو البديل المناسب من أجل تعويض غياب علي جبر في حالة غياب الآخير بشكل مؤكد، إلا أن المشكلة الرئيسية تكمن في طول لاعبي منتخب الأوروغواي في الكرات العرضية، وهو الأمر الذي كان سوف يتصدى له كلاً من الثنائي علي جبر إضافة إلى أحمد حجازي.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني المصري في صباح اليوم الأربعاء عقب إجراء المران الصباحي إلى المدينة التي سوف يخوض فيها المنتخب المصري مباراته الأولى في المونديال ضد منتخب الأوروغواي في ظهر يوم الجمعة المقبل.

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