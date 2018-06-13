بدء مؤتمر «كونجرس فيفا» لاختيار البلد المضيف لكأس العالم 2026

منذ 59 دقيقة أخبار الرياضة
بدء مؤتمر «كونجرس فيفا» لاختيار البلد المضيف لكأس العالم 2026
كأس العالم

ذكرت مصادر مطلعة في روسيا الاتحادية ، أن اتحاد الكرة الدولي « فيفا » ، يعقد مؤتمره رقم 68 في موسكو حاليا ، من أجل اختيار البلد المضيف ، لبطولة كأس العالم لكرة القدم ، للعام 2026 .

وكالة « سبوتنيك » الروسية للأنباء ، أفادت اليوم الأربعاء ، بأن عمل مؤتمر « فيفا » يستمر يوما واحدا فقط ، حيث يخصص البند رقم 13 ، من جدول أعمال المؤتمر ، لاختيار مكان عقد كأس العالم لكرة القدم ، للعام 2026 ، ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في الجلسةز.

وكذلك ، يناقش « كونجرس فيفا » ، جاهزية روسيا لكأس العالم لكرة القدم 2018 ، حيث يشهد المؤتمر ، تلخيصا للنتائج المالية للسنة الماضية ، فضلا عن الموافقة على ميزانية 2019 – 2022 .

الجدير بالذكر ، أن الولايات المتحدة الأمريكية ، والمكسيك ، وكندا ، والمغرب ، تقدموا لاستضافة كأس العالم ، للعام 2026 .