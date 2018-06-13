ميدو ينشر صورته من مؤتمر «كونجرس فيفا»: مع الأساطير

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نشر الكابتن أحمد حسام « ميدو » ، نجم منتخب مصر والزمالك السابق ، صورة له ، خلال حضوره فعاليات جلسات « كونجرس فيفا » للعام 2018 ، إلى جانب أساطير كرة القدم العالمية ، في روسيا ، حيث يتم الإعلان عن اسم البلد المضيف ، لمونديال 2026 ، اليوم الأربعاء .

وكتب ميدو ، معلقا على الصورة ، التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة « تويتر » : « كونجرس الفيفا رقم 68 ، موسكو ، أساطير » .

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وذكرت مصادر مطلعة في روسيا الاتحادية ، أن اتحاد الكرة الدولي « فيفا » ، يعقد مؤتمره رقم 68 في موسكو حاليا ، من أجل اختيار البلد المضيف ، لبطولة كأس العالم لكرة القدم ، للعام 2026 .

وكالة « سبوتنيك » الروسية للأنباء ، أفادت اليوم الأربعاء ، بأن عمل مؤتمر « فيفا » يستمر يوما واحدا فقط ، حيث يخصص البند رقم 13 ، من جدول أعمال المؤتمر ، لاختيار مكان عقد كأس العالم لكرة القدم ، للعام 2026 ، ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في الجلسة .

وكذلك ، يناقش « كونجرس فيفا » ، جاهزية روسيا لكأس العالم لكرة القدم 2018 ، حيث يشهد المؤتمر ، تلخيصا للنتائج المالية للسنة الماضية ، فضلا عن الموافقة على ميزانية 2019 – 2022 .

الجدير بالذكر ، أن الولايات المتحدة الأمريكية ، والمكسيك ، وكندا ، والمغرب ، تقدموا لاستضافة كأس العالم ، للعام 2026 .