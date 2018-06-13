تردد قنوات بي إن ماكس الناقلة الحصرية لبطولة كأس العالم روسيا 2018

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يزداد الترقب كثيراً في العالم بأكمله مع اقتراب موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل، والذي ينطلق بشكل رسمي في يوم غداً الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يونيو الحالي وحتى اليوم الخامس عشر من شهر يوليو القادم، علماً بأن المباراة الإفتتاحية لبطولة كأس العالم روسيا 2018م سوف تجمع بين المنتخب الروسي مستضيف البطولة وبين ضيفه منتخب السعودية.

ومن المقرر أن يتم نقل مباريات مونديال روسيا المقبل كلها فقط وحصرياً عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات وأيضاً القمر الصناعي سهيل سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة من أجل تغطية ونقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018 تحت مسمى قنوات “بي إن ماكس سبورت”.

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حيث تم تخصيص كلاً من قناة بي إن ماكس سبورت HD1 إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD2 من أجل نقل بطولة كأس العالم باللغة العربية، كما تم تخصيص قناة بي إن ماكس سبورت HD3 من أجل نقل بطولة كأس العالم باللغة الإنجليزية، كما تم أيضاً تخصيص قناة بي إن ماكس سبورت HD4 من أجل نقل بطولة كأس العالم باللغة الفرنسية مع العلم بأن جميع هذه القنوات سوف تكون مشفرة.

وحرصاً منها على إرضاء المشاهد الكريم في الوطن العربي بأكمله، قامت شبكة قنوات بي إن سبورت أيضاً بتخصيص قناة بي إن سبورت 4K من أجل نقل بطولة كأس العالم بجودة عالية باللغة العربية، وأخيراً قررت شبكة قنوات بي إن سبورت نقل بعض مباريات بطولة كأس العالم عبر قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية.

وفي حالة أردت مشاهدة كلاً من قناة بي إن ماكس سبورت HD1 وأيضاً HD4 على القمر الصناعي نايل سات، يُمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي: 12245 / V / 27500 / 2,3 / DVB,S2 / 8PSK، أما إذا أردت مشاهدة كلاً من قناة بي إن ماكس سبورت HD2 إضافة إلى HD3 على القمر الصناعي نايل سات، يُمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي: 12264 / 27500 / 2,3 / H / DVB,S2 / 8PSK.

أما بالنسبة إلى تردد قنوات بي إن ماكس سبورت إضافة إلى قناة بي إن سبورت 4K على القمر الصناعي عرب سات أو القمر الصناعي سهيل سات، يُمكنكم متابعتها على الترددات التالية:

قناة بي إن ماكس سبورت الأولى: 11585 / 27500 / 2,3 / V / DVB,S2 / 8PSK.

قناة بي إن ماكس سبورت الثانية: 11623 / 27500 / 2,3 / V / DVB,S2 / 8PSK.

قناة بي إن ماكس سبورت الثالثة: 11642 / 27500 / 2,3 / H / DVB,S2 / 8PSK.

قناة بي إن ماكس سبورت الرابعة: 11566 / 27500 / 2,3 / H / DVB,S2 / 8PSK.

قناة بي إن سبورت عالية الجودة: 11180 / 27500 / 2,3 / H.

وسوف تكون قنوات بي إن ماكس سبورت مسؤولة عن تغطية كافة مباريات مصر في مونديال روسيا، إضافة إلى كافة مباريات السعودية في المونديال، وأيضاً كافة مباريات تونس في المونديال، وأخيراً كافة مباريات المغرب في المونديال.

وسوف تكون جميع مباريات مونديال منقولة بشكل حصري عبر القنوات كلها في وقت واحد، وذلك انطلاقاً بمباراة السعودية وروسيا إضافة إلى مباراة مصر والأوروغواي وأيضاً مباراة المغرب وإيران وغيرها الكثير من المباريات، علماً بأن كل مباراة في المونديال سوف يتولى التعليق عليها 3 معلقين باللغة العربية إضافة إلى معلق باللغة الإنجليزية وأيضاً معلق باللغة الفرنسية.

ويشهد مونديال روسيا المقبل حدثاً فريداً من نوعه، وذلك من خلال مشاركة أربعة منتخبات عربية لأول مرة في تاريخ بطولة كأس العالم، مما يعني أن الشعب العربي بأكمله سوف يكون على موعد مع مباريات مصر إضافة إلى مباريات السعودية وأيضاً مباريات المغرب وأخيراً مباريات تونس في أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله.

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