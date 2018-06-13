موعد مباراة مصر والأوروجواي في كأس العالم الجمعة 15/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مصر والأوروجواي، يستعد المنتخب الوطني المصري لبداية مشواره في بطولة كأس العالم روسيا 2018م حينما يلتقي مع نظيره منتخب الأوروغواي في ظهر يوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى في إطار مونديال روسيا 2018، ولا شك أن العديد من الجماهير المصرية وأيضاً في العالم العربي بأكمله يبحث عن القنوات الناقلة لمباراة مصر والأوروغواي إضافة إلى موعد مباراة مصر والأوروغواي، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم كافة تفاصيل مباراة مصر والأوروغواي إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من مصر والأوروغواي قبل انطلاقة المونديال، علماً بأن كلاً من مصر والأوروغواي يتواجدان في المجموعة الأولى في مونديال روسيا بجوار كلاً منتخب روسيا مستضيف المونديال إضافة إلى منتخب السعودية.

موعد مباراة مصر والأوروغواي في بطولة كأس العالم 2018

موعد مباراة مصر والأوروغواي، يبدأ المنتخب الوطني المصري مشواره في مونديال روسيا المقبل انطلاقاً من يوم الجمعة القادم، وذلك حينما يواجه نظيره منتخب الأوروغواي على أرض دولة روسيا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات من عمر المونديال، وتنطلق مباراة مصر والأوروغواي تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر والأوروغواي في بطولة كأس العالم 2018

بات الجدل كبيراً للغاية بين الشعب المصري بالكامل حول القنوات الناقلة لمباراة مصر والأوروغواي بشكل خاص، وأيضاً عن القنوات الناقلة لجميع مباريات مونديال روسيا بشكل عام، وبالتالي فإننا نؤكد لكم أن شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقلة الحصرية والوحيدة لجميع مباريات مونديال روسيا المقبل سواء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات كأس العالم روسيا 2018، أما مباراة مصر والأوروغواي سوف يتم نقلها على قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، على أن يكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة من خلال هذه القناة، كما ستكون مباراة مصر والأوروغواي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو المعلق على هذه القناة عبر القناة الصوتية الأولى إضافة إلى المعلق المصري أحمد الطيب عبر القناة الصوتية الثانية، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة مصر والأوروغواي سوف تكون منقولة أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة مصر والأوروغواي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K عالية الجودة مع العلم بأن جميع هذه القنوات سوف يتم بثها سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات.

آخر تحضيرات المنتخب الوطني المصري والتشكيل المتوقع لمصر أمام الأوروغواي

لا يزال عامل القلق مسيطراً بشكل كلي على كامل أجواء الشارع المصري قبل انطلاقة مشوار المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا، وخاصة بعد الأداء الباهت الذي قدمه المنتخب الوطني المصري طوال فترة تحضيراته قبل المونديال سواء في معسكره الأول في شهر مارس الماضي أو حتى في معسكره الختامي قبل المونديال مباشرة، علماً بأن المنتخب الوطني المصري لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق بالرغم من خوضه 5 مباريات ودية دولية طوال فترة تحضيراته قبل المونديال، حيث اكتفى المنتخب الوطني المصري بالتعادل في مباراتين أمام كلاً منتخب الكويت إضافة إلى منتخب كولومبيا، كما تعرض المنتخب الوطني المصري للخسارة أيضاً وذلك أمام كلاً من منتخب البرتغال إضافة إلى منتخب اليونان وأيضاً منتخب بلجيكا، ولعل ما يُزيد القلق أكثر في الشارع المصري هو عدم جاهزية أبرز لاعب في صفوف المنتخب الوطني المصري بعد وهو محمد صلاح، مما يجعل غيابه بالتالي عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني المصري مؤكداً بنسبة كبيرة، حيث لا يزال محمد صلاح يُعاني من الإصابة في مفصل الكتف الأيسر والتي كان قد تعرض لها رفقة فريقه ليفربول الإنجليزي حينما شارك في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد الإسباني، وفي حالة تأكد عدم مشاركة محمد صلاح في مباراة مصر والأوروغواي، يجب على الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري أن يجد الحل المناسب من أجل تعويض ذلك الغياب المؤثر للغاية عن أحفاد الفراعنة، ومن جانبه سوف يعتمد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة تتكون من عصام الحضري في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من أحمد فتحي وأيضاً علي جبر إضافة إلى أحمد حجازي وأخيراً محمد عبد الشافي، وفي خط وسط الميدان سوف يتواجد كلاً من طارق حامد إضافة إلى محمد النني، وفي خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من رمضان صبحي إضافة إلى عبد الله السعيد وأيضاً محمود حسن تريزيجيه، وفي خط الهجوم سوف يتواجد مروان محسن، علماً بأن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر سوف تكون له بعض الحلول الأخرى سواء من الناحية الدفاعية أو الناحية الهجومية بحسب مجريات المباراة، ومن الناحية الهجومية سوف يجد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر 3 لاعبين جاهزين بنسبة مؤكدة من أجل خدمة المنتخب الوطني المصري، وهم محمود عبد الرازق شيكابالا إضافة إلى عمرو وردة وأيضاً محمود حسن كهربا، أما من الناحية الدفاعية يمتلك المنتخب الوطني المصري بعض الحلول الأخرى في حالة حدوث أي إصابات في خط دفاع المنتخب المصري في أي وقت من أوقات المباراة، ولعل أبرز اسم سوف يكون متواجداً على مقاعد البدلاء هو المخضرم أحمد المحمدي الذي من المتوقع أن يلعب دوراً في غاية الأهمية في المونديال رفقة المنتخب الوطني المصري، ولم يُشارك أي لاعب من الجيل الحالي للمنتخب الوطني المصري في بطولة كأس العالم من قبل بعكس منتخب الأوروغواي، وهو الأمر الذي يُرجح أكثر كفة منتخب الأوروغواي في هذه المباراة الأولى لكلاً من المنتخبين في مونديال روسيا، وفي حالة تعرض المنتخب الوطني المصري إلى الخسارة أمام منتخب الأوروغواي سوف يكون تعويل كل الشعب المصري على مباراة مصر وروسيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكي تكون بمثابة المفتاح من أجل تحقيق الحلم المنتظر الذي يتمثل في تأهل المنتخب الوطني المصري إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، علماً بأن المنتخب الوطني المصري لم يسبق له وأن تخطى عقبة الدور الأول في آخر مشاركتين له في المونديال، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن المنتخب الوطني المصري لم يعرف طعم الانتصار تماماً في أي مشاركة له في بطولة كأس العالم، علماً بأن هذه المرة سوف تكون الثالثة التي يُشارك فيها المنتخب الوطني المصري في بطولة كأس العالم والتي تأتي بعد غياب 28 عاماً عن المونديال.

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