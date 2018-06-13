رسمياً: الملف الأمريكي الثلاثي يفوز بشرف تنظيم مونديال 2026

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسمياً اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر يونيو الحالي عن فوز الملف الأمريكي الثلاثي المشترك بشرف تنظيم بطولة كأس العالم في صيف عام 2026 م، وذلك عقب نجاحه في الفوز بنتيجة عريضة على حساب ملف المملكة المغربية.

وقد حصل الملف الأمريكي المشترك على 134 صوت من طرف أعضاء الدول المتواجدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما حصل الملف المغربي على 65 صوتاً فقط لا غير، وبذلك تفوز كلاً من دول الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى كندا وأيضاً المكسيك بشرف تنظيم بطولة كأس العالم في عام 2026.

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وتُعتبر هذه ليست هي المرة الأولى التي يخسر فيها الملف المغربي السباق من أجل الفوز بشرف تنظيم بطولة كأس العالم، حيث سبق وأن خسر الملف المغربي في السنوات الماضية الكثير من التحديات، مما قد يجعله يعود ربما أقوى في نسخة كأس العالم في عام 2030.

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