موعد مباراة المغرب وايران في كأس العالم الجمعة 15/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة المغرب وإيران، يستعد المنتخب المغربي لتدشين مشواره مرة أخرى في بطولة كأس العالم بعد غيابه منذ بطولة كأس العالم على أرض دولة فرنسا في عام 1998، وذلك حينما يلتقي مع نظيره منتخب إيران في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو الحالي في مدينة سانت بطرسبرج الروسية، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار مونديال روسيا 2018 م، ولا شك أن كافة أطياف الشعب المغربي يبحثون قبل مباراة المغرب وإيران عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران إضافة إلى موعد مباراة المغرب وإيران، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة المغرب وإيران، وأيضاً سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع للمغرب في مباراته الأولى في المونديال أمام منتخب إيران، علماً بأن المغرب وإيران يتواجدان في المجموعة الثانية في المونديال بجوار كلاً من منتخب البرتغال إضافة إلى منتخب إسبانيا.

موعد مباراة المغرب وايران في بطولة كأس العالم 2018

موعد مباراة المغرب وإيران، تشهد مدينة سانت بطرسبرج الروسية في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو الحالي صداماً مرتقباً للغاية بين المغرب وإيران، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018، وتنطلق مباراة المغرب وإيران تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة المغرب وايران في بطولة كأس العالم 2018

بات السؤال الأبرز في الشارع المغربي في الوقت الحالي عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب وايران في بطولة كأس العالم روسيا 2018، إضافة إلى القنوات الناقلة لجميع مباريات المغرب وأيضاً جميع مباريات مونديال روسيا، وبالتالي نُلفت عنايتكم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لحقوق بث مباريات كأس العالم روسيا 2018 سواء في الشرق الأوسط أو في شمال أفريقيا، وهو ما يعني أن كل مشجع مغربي يُمكنه مشاهدة مباراة المغرب وإيران عبر شبكة قنوات بي إن سبورت سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل مشاهدة جميع مباريات مونديال روسيا المقبل، أما مباراة المغرب وإيران سوف تكون منقولة تحديداً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، على أن يكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة عبر هذه القناة، كما ستكون مباراة المغرب وإيران منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو المعلق عبر هذه القناة على القناة الصوتية الأولى لها، إضافة إلى المعلق خالد الحدي على القناة الصوتية الثانية لنفس القناة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة المغرب وإيران سوف تكون منقولة أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة المغرب وإيران منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K عالية الجودة.

آخر تحضيرات المنتخب المغربي والتشكيل المتوقع للمغرب في مباراته أمام إيران

يدخل المنتخب المغربي مونديال روسيا المقبل بمعنويات مرتفعة للغاية وسط تفاؤل كبير أيضاً في الشارع المغربي بشكل غير مسبوق، وذلك على الرغم من أن المنتخب المغربي يتواجد في مجموعة معقدة للغاية وهي المجموعة الثانية التي تُعتبر تقريباً المجموعة الأصعب في المونديال المقبل، حيث تضم مجموعة المنتخب المغربي 3 منتخبات من العيار الثقيل، وهي منتخب إسبانيا بطل كأس العالم عام 2010 إضافة إلى منتخب البرتغال بطل كأس أمم أوروبا عام 2016 وأخيراً منتخب إيران العنيد الذي يتسم دائماً بالحضور التكتيكي المميز في كافة المحافل الدولية التي يُشارك بها، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجماهير المغربية تثق كثيراً في قدرة منتخب بلادها على التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، وتُدرك الجماهير المغربية جيداً أن المباراة الأولى بين المغرب وإيران سوف يكون لها تأثير كبير للغاية على بقية مشوار أسود الأطلس في المونديال، وخاصة وأن المباراة الثانية سوف تجمع بين المغرب والبرتغال قبل المباراة الأخيرة بين المغرب وإسبانيا، مما يعني بالتالي أن المنتخب المغربي سوف يكون مطالباً بتحقيق الانتصار في مباراته الأولى بأي وسيلة ممكنة، ويبقى التساؤل كبيراً للغاية حول مدى استفادة المنتخب المغربي من فترة الإعداد التي خاضها قبل انطلاقة مونديال روسيا، حيث لم يواجه المنتخب المغربي أي منتخب كبير على الإطلاق بعكس ما سوف يجده في المونديال، ومن جانبه سوف يعتمد الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي بنسبة كبيرة على تشكيلة تتكون من منير المحمدي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من نبيل درار وأيضاً مهدي بن عطية إضافة إلى مروان داكوستا وأخيراً أشرف حكيمي، وفي خط وسط الميدان سوف يتواجد كلاً من كريم الأحمدي إضافة إلى يونس بلهندة، وفي خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من نور الدين امرابط إضافة إلى مبارك بوصوفة وأيضاً حكيم زياش، وفي خط الهجوم سوف يتواجد خالد بوطيب، وعلى مقاعد البدلاء يمتلك المنتخب المغربي أيضاً العديد من البدائل الهامة للغاية والقادرة على صناعة الفارق على أرض الملعب وخاصة من الناحية الهجومية، حيث يتمثل ذلك في كلاً من الرباعي يوسف آيت بن ناصر وأيضاً فيصل فجر إضافة إلى يوسف النصيري وأخيراً أيوب الكعبي، وبكل تأكيد يمتلك المنتخب المغربي في الجيل الحالي تشكيلة قوية للغاية من الناحية الفنية على أمل أن ينعكس ذلك بصورة إيجابية على الناحية الجماعية لأسود الأطلس في المونديال، علماً بأن نتائج المنتخب المغربي في مرحلة التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم تؤكد بأن المنتخب المغربي قادر على الظهور بشكل مميز للغاية في مونديال روسيا المقبل، وعلى الرغم من ذلك إلا أن التخوف يبقى حاضراً أيضاً نظراً إلى قوة الصدامات التي تنتظر أسود الأطلس في المونديال، ومن المؤكد أن المدرب الفرنسي هيرفي رينار يُدرك جيداً حجم الصعوبات التي تنتظره في أول مشاركة له على الصعيد الشخصي في المونديال، وعلى الرغم من أن المدرب الفرنسي قاد كلاً منتخب زامبيا إضافة إلى منتخب كوت ديفوار نحو الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا في السنوات الماضية، إلا أن قيادة منتخب في بطولة كأس العالم سوف تكون تجربة مختلفة تماماً من جميع الجهات، ويبقى الأمر المؤكد أن المنتخب المغربي قادر على تشريف العلم المغربي من خلال تقديم مستويات مميزة حتى لو تم إقصائه من الدور الأول من المونديال.

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