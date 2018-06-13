موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم الجمعة 15/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إسبانيا والبرتغال، تشهد مدينة سوتشي الروسية في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو الحالي واحدة من أكبر المباريات في بطولة كأس العالم روسيا 2018، وذلك حينما يلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره المنتخب البرتغالي في ديربي منتظر للغاية في جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن كل عشاق كرة القدم في العالم بأكمله يبحثون بشكل مستمر عن موعد مباراة إسبانيا والبرتغال إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والبرتغال، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة إسبانيا والبرتغال، وأيضاً سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لكلاً من إسبانيا والبرتغال في مونديال روسيا المقبل.

موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في بطولة كأس العالم 2018

موعد مباراة إسبانيا والبرتغال، سوف يكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة منتظرة للغاية حينما يلتقي منتخب إسبانيا مع جاره منتخب البرتغال في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو الحالي في مدينة سوتشي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وسوف تنطلق مباراة إسبانيا والبرتغال تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والبرتغال في بطولة كأس العالم 2018

لن يتمكن أي عاشق لكرة القدم من مشاهدة مباراة إسبانيا والبرتغال أو مشاهدة أي مباراة من مباريات مونديال روسيا المقبل سوى عبر قناة واحدة فقط لا غير سواء في الشرق الأوسط أو في شمال أفريقيا، وهي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية المالكة الحصرية لحقوق بث جميع مباريات بطولة كأس العالم روسيا 2018، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل جميع مباريات مونديال روسيا المقبل، أما مباراة إسبانيا والبرتغال سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، على أن يكون المعلق الجزائري حفيظ الدراجي هو معلق المباراة عبر هذه القناة، كما ستكون مباراة إسبانيا والبرتغال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى وأيضاً سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة ولكن على القناة الصوتية الثانية، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة إسبانيا والبرتغال سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة إسبانيا والبرتغال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K عالية الجودة.

آخر تحضيرات المنتخب الإسباني والتشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا في مباراته أمام منتخب البرتغال

يعيش المنتخب الإسباني أجوائاً متوترة للغاية قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل، وذلك بسبب قيام الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإقالة المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيجي من منصب المدير الفني لمنتخب إسبانيا، وذلك كرد فعل من الاتحاد الإسباني لكرة القدم على إعلان نادي ريال مدريد الإسباني رسمياً تعيين الإسباني جولين لوبيتيجي كمدرباً له خلفاً للمستقيل الفرنسي زين الدين زيدان، وبناءً على ذلك شعر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعدم وجود تركيز من طرف المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي مع المنتخب الإسباني قبل انطلاقة المونديال، مما جعل الانفصال بين الطرفين يحدث في نهاية المطاف بالرغم من رفض لاعبي المنتخب الإسباني لذلك الأمر تماماً نظراً إلى تأثيره نوعاً ما على مشوار منتخب لاروخا في المونديال، وعلى الرغم من هذه الأجواء المتوترة نوعاً ما إلا أن المنتخب الإسباني سوف يجد نفسه مطالباً بضرورة الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في المونديال، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن المنتخب الإسباني سوف يكون مطالباً بالفوز بلقب المونديال في ظل الإمكانيات الفنية الهائلة التي يمتلكها في صفوفه، ومن جانبه سوف يعتمد الإسباني فيرناندو هييرو المدير الفني الجديد للمنتخب الإسباني على تشكيلة سوف تتألف بنسبة كبيرة للغاية من ديفيد دي خيا في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من ناتشو فيرنانديز وأيضاً جيرارد بيكيه إضافة إلى سيرجيو راموس وأخيراً جوردي ألبا، وفي خط وسط الميدان سوف يتواجد كلاً من سيرجيو بوسكيتس إضافة إلى تياجو ألكانتارا، وفي خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من إيسكو إضافة إلى أندريس إنييستا وأيضاً ديفيد سيلفا، وفي خط الهجوم سوف يتواجد رودريجو مورينو، علماً بأن المنتخب الإسباني يمتلك أيضاً على مقاعد البدلاء تشكيلة واعدة للغاية، ويكفي الإشارة فقط إلى تواجد كلاً من الخماسي لوكاس فاسكيز إضافة إلى ماركو أسينسيو وأيضاً دييغو كوستا وأخيراً كوكي إضافة إلى ساؤول نيغويز، مما يجعل المنتخب الإسباني يمتلك واحدة من أفضل التشكيلات المتواجدة في مونديال روسيا.

آخر تحضيرات المنتخب البرتغالي والتشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال في مباراته أمام منتخب إسبانيا

يبدو المنتخب البرتغالي جاهزاً بصورة كاملة من أجل الفوز بلقب المونديال وليست فقط من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، علماً بأن المنتخب البرتغالي سوف يخوض المونديال وهو بطل كأس أمم أوروبا في صيف عام 2016 على أرض دولة فرنسا، مما سوف يجعل كافة المنتخبات التي سوف تواجهه في المونديال تُحضر له بأفضل طريقة ممكنة، ومن جانبه سوف يعتمد البرتغالي فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي على تشكيلة سوف تتألف من روي باتريسيو في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من سيدريك سواريس وأيضاً كيبلير بيبي إضافة إلى فونتي وأخيراً رافاييل غيريرو، وفي خط وسط الميدان سوف يتواجد كلاً من ويليام كارفاليو إضافة إلى جواو موتينيو، وفي خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من برناردو سيلفا إضافة إلى جونزالو جيديس وأيضاً جواو ماريو، وفي خط الهجوم سوف يتواجد بدون أدنى شك الدون كريستيانو رونالدو المرشح بقوة لكي يكون أحد نجوم مونديال روسيا، أما على مقاعد البدلاء سوف يجد المدير الفني فرناندو سانتوس العديد من الخيارات الأخرى أمامه وخاصة من الناحية الهجومية، والتي تتمثل في كلاً من الثنائي جيلسون مارتينيز إضافة إلى أندري سيلفا، وهو الأمر الذي يجعل المنتخب البرتغالي مرشحاً بقوة من أجل تحقيق إنجاز جديد مثلما في النسخة الماضية من بطولة كأس أمم أوروبا حينما فاجأ الجميع وفاز باللقب القاري حينها لأول مرة في تاريخه.

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