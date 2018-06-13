مدرب الأهلي الجديد: هدفي إسعاد جماهير الأهلي والفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا

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تحدث الفرنسي باتريك كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر يونيو الحالي عن تجربته الجديدة مع النادي الأهلي، وذلك عقب وصوله مباشرة إلى مطار القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أكد المدرب الفرنسي باتريك كارتيرون أنه سعيد للغاية بتعاقده بشكل رسمي مع نادي كبير بحجم النادي الأهلي، وخاصة في ظل حفاوة الاستقبال التي حظي بها من طرف جماهير النادي الأهلي فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدرب الفرنسي باتريك كارتيرون إلى أن الهدف الرئيسي له طوال فترة تواجده مع النادي الأهلي، سوف يكون هو إسعاد جماهير القلعة الحمراء من خلال الاستمرار في الفوز بالألقاب سواء على الصعيد المحلي أو خاصة على الصعيد الإفريقي.

وفي ختام تصريحاته شدد المدرب الفرنسي باتريك كارتيرون على أن النادي الأهلي يُعتبر أكبر نادي على مستوى قارة أفريقيا، وهو ما يجعله بالتالي مطالباً بضرورة العودة إلى منصات التتويج الأفريقية من خلال الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا مرة أخرى الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013.

ولا شك أن المدرب الفرنسي باتريك كارتيرون سوف تكون مهمته في غاية الصعوبة مع النادي الأهلي في الموسم المقبل، وخاصة في ظل العديد من التحديات الصعبة التي سوف يجدها أمامه سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإفريقي.

ولعل ما يُعقد أكثر من مهمة المارد الأحمر على الصعيد الإفريقي، أن فريق الأهلي فشل في تحقيق الانتصار بعد مرور أول جولتين من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، مما جعله مهدداً بالإقصاء منذ الدور الأول في حالة عدم تدارك هذه النتائج السيئة للغاية بالنسبة إلى وصيف البطولة في نسخة العام الماضي 2017.

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