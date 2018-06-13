حالة من الجدل في الشارع الإسباني بعد إقالة المدرب جولين لوبيتيجي قبل المونديال

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باتت هناك حالة كبيرة من الجدل في الشارع الإسباني اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر يونيو الحالي، وذلك بعدما قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقالة الإسباني جولين لوبيتيجي من منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني قبل يوم واحد فقط من موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

وقد جاء القرار الصارم من طرف الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، بسبب حدوث اتفاق بين المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي وبين إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل أعلن نادي ريال مدريد أيضاً عن تولي الإسباني جولين لوبيتيجي منصب مدرب الفريق الملكي في يوم أمس الثلاثاء ولمدة 3 سنوات قادمة.

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وهو الأمر الذي أشعل غضب الشارع الإسباني وتحديداً الجانب الكتالوني الذي رفض تواجد مدرب نادي ريال مدريد المستقبلي على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الإسباني في مونديال روسيا، وخاصة وأن ذلك كان الممكن أن يؤثر كثيراً على علاقة المدرب الإسباني مع لاعبي نادي برشلونة المتواجدين في المنتخب الإسباني، وهم كلاً من الثلاثي جيرارد بيكيه إضافة إلى سيرجيو بوسكيتس وأيضاً جوردي ألبا.

ومن جانبها أشارت بعض وسائل الإعلام الإسبانية وتحديداً المدريدية إلى أن اللاعبين الثلاثة من نادي برشلونة كانوا أحد الأسباب الرئيسية في اتخاذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم قراراً بإقالة المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي من منصبه قبل المونديال مباشرة، وخاصة بعدما فضل مصلحته الشخصية على مصلحة المنتخب الإسباني في المونديال.

وفي ردود الأفعال أيضاً شدد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على أنه قلق للغاية بسبب أجواء التوتر الكبيرة داخل معسكر المنتخب الإسباني قبل انطلاقة مونديال روسيا بيوم واحد فقط لا غير، متمنياً في الوقت ذاته أن ينجح المنتخب الإسباني في تدارك هذه الأمور نظراً لكونه أحد المنتخبات المرشحة بقوة من أجل المنافسة على لقب المونديال.

أما النجم الإسباني المخضرم تشافي هيرنانديز قائد نادي برشلونة سابقاً ولاعب نادي السد القطري حالياً، فقد أشاد كثيراً بقرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالرغم من صعوبة اتخاذ مثل ذلك القرار قبل يوم واحد فقط من موعد انطلاقة المونديال، مشدداً في الوقت ذاته على أن قرار إقالة الإسباني جولين لوبيتيجي من منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني قد وضع مصلحة المنتخب أولاً فوق الجميع داخل إسبانيا.

ولم يتأخر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بدوره في الإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب الإسباني، وهو النجم الإسباني السابق فيرناندو هييرو مدافع نادي ريال مدريد سابقاً، علماً بأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم سوف يقوم بتقديم المدرب الجديد إلى وسائل الإعلام في مساء اليوم الأربعاء، على أن يُباشر المدرب عمله مع المنتخب الإسباني مباشرة من يوم غداً الخميس قبل يوم واحد فقط من موعد مباراة إسبانيا والبرتغال.

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