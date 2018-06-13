هل يُشارك محمد صلاح في المباراة الأولى أمام الأوروغواي ؟ إيهاب لهيطة يُجيب !

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كشف المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر يونيو الحالي عن موقف اللاعب محمد صلاح، وذلك بخصوص مشاركته بصفة أساسية في المباراة الأولى للمنتخب الوطني المصري في المونديال أمام منتخب الأوروغواي في يوم غداً الجمعة.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أكد المهندس إيهاب لهيطة أن موقف محمد صلاح من المشاركة في المباراة الأولى ضد منتخب الأوروغواي لا يزال غامضاً حتى هذه اللحظة، وذلك على الرغم من التحسن الواضح على محمد صلاح أثناء مشاركته في مران المنتخب الوطني المصري اليوم.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المهندس إيهاب لهيطة أن موقف محمد صلاح من خوض المباراة الأولى ضد منتخب الأوروغواي سوف يتحدد بشكل رسمي في يوم المباراة نفسها أي في يوم الجمعة القادم، مشدداً في الوقت ذاته على أن جميع وسائل الإعلام المصرية وأيضاً الجماهير يجب عليها أن تُفكر أكثر في المباراة أمام منتخب الأوروغواي أكثر من مشاركة محمد صلاح في المباراة.

ومن جانبها أشارت بعض التقارير الصحفية المصرية المقربة من معسكر المنتخب الوطني المصري في دولة روسيا، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر قد استقر على الدفع باللاعب مروان محسن في مركز المهاجم الصريح، على أن يكون خلفه في خط الوسط الهجومي كلاً من الثلاثي رمضان صبحي إضافة إلى عبد الله السعيد وأيضاً محمود حسن تريزيجيه.

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