حازم إمام يكشف عن البديل الأمثل لتعويض غياب “محمد صلاح” أمام الأوروغواي

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كشف الكابتن حازم إمام نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقاً ومحلل قناة أون سبورت وأيضاً عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حالياً اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر يونيو الحالي عن البديل الأمثل، وذلك من أجل تعويض غياب محمد صلاح المؤكد بنسبة كبيرة عن صفوف المنتخب الوطني المصري في مباراته الأولى في المونديال أمام منتخب الأوروغواي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأربعاء وتحديداً عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد الكابتن حازم إمام أن أنسب لاعب قادر على تعويض غياب محمد صلاح في المنتخب الوطني المصري، هو اللاعب محمود عبد المنعم كهربا وذلك نظراً إلى اعتماده على السرعة والمهارة في وقت واحد بعكس كلاً من الثنائي عمرو وردة وأيضاً رمضان صبحي اللذان يعتمدان على المهارة فقط.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً تحدث الكابتن حازم إمام عن مركز حراسة المرمى في المنتخب الوطني المصري وتحديداً حارس المرمى الأحق بحراسة مرمى المنتخب المصري في مونديال روسيا المقبل، حيث أشار الكابتن حازم إمام إلى أنه يُفضل الاعتماد على محمد الشناوي كحارس مرمى أساسي في المونديال على أن يتم إعطاء الفرصة للسد العالي عصام الحضري في جزء من المباريات لكي يدخل التاريخ.

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