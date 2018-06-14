موعد مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم السبت 16/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة فرنسا وأستراليا، يستعد المنتخب الفرنسي لانطلاقة مشواره في مونديال روسيا حينما يلتقي مع نظيره منتخب أستراليا في يوم السبت الموافق لليوم السادس عشر من شهر يونيو الحالي على ملعب كازان أرينا في مدينة كازان على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وبدون أدنى شك يبحث كل عشاق كرة القدم الفرنسية في الوطن العربي عن القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأستراليا إضافة إلى رغبتهم في معرفة موعد مباراة فرنسا وأستراليا، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة فرنسا وأستراليا إضافة إلى التشكيل المتوقع للمنتخب الفرنسي في المباراة، علماً بأن المنتخب الفرنسي يتواجد رفقة المنتخب الأسترالي في المجموعة الثالثة في المونديال بجوار كلاً من منتخب بيرو إضافة إلى منتخب الدنمارك.

موعد مباراة فرنسا واستراليا في بطولة كأس العالم روسيا 2018

موعد مباراة فرنسا وأستراليا، يبدأ المنتخب الفرنسي مشواره في مونديال روسيا في يوم السبت الموافق لليوم السادس عشر من شهر يونيو الحالي، وذلك حينما يواجه نظيره منتخب أستراليا على ملعب كازان أرينا في مدينة كازان على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة فرنسا وأستراليا تحديداً في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية ظهراً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأستراليا في بطولة كأس العالم روسيا 2018

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأستراليا سوف تكون هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي التي سوف تتكفل بنقل كافة مباريات مونديال روسيا نظراً لكونها الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم سواء في الشرق الأوسط أو في شمال أفريقيا، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة من أجل نقل كافة مباريات كأس العالم تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أما مباراة فرنسا وأستراليا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة باللغة العربية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة باللغة العربية أيضاً، كما ستكون مباراة فرنسا وأستراليا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة فرنسا وأستراليا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K عالية الجودة.

آخر تحضيرات المنتخب الفرنسي والتشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا في مباراته أمام منتخب أستراليا

يدخل المنتخب الفرنسي غمار مونديال روسيا وهو يُعتبر أحد أبرز المرشحين من أجل المنافسة بكل قوة على لقب كأس العالم، وخاصة في ظل الجيل الحالي المثالي الذي يمتلكه المنتخب الفرنسي، علماً بأن ذلك الجيل كاد أن يصنع ربيع كرة القدم الفرنسية في صيف العام قبل الماضي 2016 حينما وصل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا على أرضه ووسط جماهيره، إلا أنه خسر اللقب في نهاية المطاف بعد الخسارة على يد منتخب البرتغال بهدف وحيد مقابل لا شئ بعد الأوقات الإضافية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجماهير الفرنسية لديها ثقة كبيرة للغاية في منتخب بلادها من أجل العودة بلقب المونديال من أرض دولة روسيا، علماً بأن المنتخب الفرنسي لم ينجح في الفوز بلقب كأس العالم منذ عام 1998 حينما تم تنظيم المونديال حينها على أرض دولة فرنسا، ومن جانبه سوف يعتمد الفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي على تشكيلة سوف تتألف من هوغو لوريس في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من جبرييل سيديبي وأيضاً رافاييل فاران إضافة إلى صامويل أومتيتي وأخيراً بنجامين ميندي، وفي مركز خط وسط الميدان الدفاعي سوف يتواجد كلاً من نغولو كانتي إضافة إلى بليز ماتويدي، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من كيليان مبابي إضافة إلى بول بوغبا وأيضاً توماس ليمار، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد أنطوان جريزمان، أما على مقاعد بدلاء المنتخب الفرنسي سوف يجد المدرب الفرنسي ديدييه ديشان العديد من الحلول أمامه على مستوى جميع الخطوط، ويكفي الإشارة فقط إلى أن المنتخب الفرنسي يمتلك أيضاً كلاً من الرباعي نبيل فقير وأيضاً كورنتان توليسو إضافة إلى عثماني ديمبيلي وأخيراً أوليفيه جيرو، وهو الأمر الذي يُعطي للمدرب الفرنسي ديدييه ديشان العديد من الخيارات بحسب طبيعة المباراة والنتيجة التي سوف تسير عليها، علماً بأن الجميع داخل منتخب فرنسا يُدرك جيداً أن مفتاح تأهل المنتخب الفرنسي عن المجموعة الثالثة سوف يكون من خلال تحقيق الفوز المريح على حساب نظيره منتخب أستراليا الذي يُعتبر نوعاً ما أسهل خصوم هذه المجموعة، وبكل تأكيد سوف يجد المنتخب الفرنسي الصعوبات البالغة سواء حينما يواجه نظيره منتخب بيرو أو حتى حينما يواجه نظيره منتخب الدنمارك.

آخر تحضيرات منتخب أستراليا استعداداً لمباراته أمام منتخب فرنسا

تحوم الشكوك حول مستوى المنتخب الأسترالي في مونديال روسيا، وذلك على الرغم من أن الجيل الحالي للمنتخب الأسترالي هو ذات الجيل الذي جيل في النسخة الماضية من المونديال في صيف عام 2014 على أرض دولة البرازيل أو حتى في النسخة قبل الماضية من المونديال في صيف عام 2010 على أرض دولة جنوب أفريقيا، ولكن تبقى المشكلة التي من الممكن أن تواجه المنتخب الأسترالي هي مشكلة فنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وذلك نظراً لأن المدير الفني للمنتخب الأسترالي هو الهولندي بيرت فان مارفيك الذي لم يخض مع المنتخب الأسترالي أي مباراة رسمية على الإطلاق بسبب تعيينه في منصب المدير الفني قبل انطلاقة المونديال بشهرين فقط لا غير، ومن جانبها تأمل الجماهير الأسترالية أن تكون مشاركة المنتخب الأسترالي في هذه النسخة من المونديال مختلفة تماماً عن النسخ السابقة، إلا أن ذلك الأمر يبدو في غاية الصعوبة نظراً إلى المجموعة المعقدة التي يجد فيها المنتخب الأسترالي نفسه، علماً بأن المنتخب الأسترالي مرشح بقوة لكي يظفر بالمركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة في نهاية المطاف، ولا شك أن معالم مشاركة المنتخب الأسترالي في المونديال سوف تتضح بشكل أكبر بعد خوضه المباراة الأولى له في المونديال ضد منتخب فرنسا مع العلم بأن المنتخب الأسترالي سوف يقلب كافة حسابات هذه المجموعة في حالة نجاحه في الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير من هذه المباراة الأولى له في المونديال أمام منتخب فرنسا.

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