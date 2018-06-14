موعد مباراة الأرجنتين وآيسلندا في كأس العالم السبت 16/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأرجنتين وآيسلندا، يستعد المنتخب الأرجنتيني لبداية مشواره في مونديال روسيا في يوم السبت الموافق لليوم السادس عشر من شهر يونيو الحالي، وذلك حينما يواجه نظيره العنيد للغاية منتخب آيسلندا في العاصمة الروسية موسكو، ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وبكل تأكيد يتساءل كل عشاق منتخب الأرجنتين والنجم ليونيل ميسي عن موعد مباراة الأرجنتين وآيسلندا إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وآيسلندا، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة الأرجنتين وآيسلندا، إضافة إلى تشكيل الأرجنتين المتوقع في مباراته الأولى أمام آيسلندا.

موعد مباراة الأرجنتين وآيسلندا في بطولة كأس العالم 2018

يستعد المنتخب الأرجنتيني لملاقاة نظيره العنيد منتخب آيسلندا في يوم السبت الموافق لليوم السادس عشر من شهر يونيو الحالي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة الأرجنتين وآيسلندا تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وآيسلندا في بطولة كأس العالم 2018

ستكون جميع مباريات مونديال روسيا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات مونديال روسيا، أما مباراة الأرجنتين وآيسلندا تحديداً سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة باللغة العربية مثلها مثل قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، كما ستكون مباراة الأرجنتين وآيسلندا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات المنتخب الأرجنتيني والتشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين في مباراته أمام منتخب آيسلندا

يبدو المنتخب الأرجنتيني عازماً في النسخة الحالية من المونديال على فعل شئ واحد فقط لا غير، وهو الفوز بلقب المونديال بأي وسيلة ممكنة وخاصة بعد الفشل في النسخة الماضية من عمر المونديال، بالرغم من أن المنتخب الأرجنتيني نجح حينها في الوصول إلى المباراة النهائية على أرض دولة البرازيل في صيف عام 2014، إلا أن منتخب التانغو خسر اللقب في نهاية المطاف على يد منتخب ألمانيا بهدف وحيد مقابل لا شئ بعدما وصلت المباراة إلى الأوقات الإضافية، مما يجعل المنتخب الأرجنتيني عازماً هذه المرة على رد اعتباره بالرغم من كثرة المرشحين للفوز بلقب المونديال في النسخة الحالية من المونديال، ولعل ما يجعل المنتخب الأرجنتيني مرشحاً بقوة للغاية هو امتلاكه لنجم كبير مثل النجم ليونيل ميسي الذي من المتوقع أن يصنع الفارق لمصلحة منتخب بلاده بدون أدنى شك في النسخة الحالية من المونديال، ولا شك أن الجماهير الأرجنتينية تخشى كثيراً من عدم فوز منتخب بلادها بلقب المونديال في النسخة الحالية، وخاصة وأن المونديال الحالي من الممكن أن يكون هو المونديال الأخير بالنسبة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبالتالي قد تكون هذه هي آخر فرصة بالنسبة إلى منتخب التانجو للتتويج بلقب كأس العالم في عهد أحد أساطير كرة القدم وهو ليونيل ميسي مثلما كان الحال سابقاً مع الأسطورة الأرجنتينية السابقة دييغو أرماندو مارادونا، ومن جانبه سوف يعتمد الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني بنسبة كبيرة على تشكيلة تتألف من سيرجيو روميرو في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من جابرييل ميركادو إضافة إلى نيكولاس أوتاميندي وأيضاً ماركوس روخو، وفي مركز خط وسط الميدان سوف يتواجد كلاً من خافيير ماسكيرانو إضافة إلى لوكاس بيليا وأيضاً إيفر بانيغا، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من أنخيل دي ماريا إضافة إلى باولو ديبالا وأيضاً ليونيل ميسي، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد سيرجيو أجويرو، أما على مقاعد البدلاء سوف يجد المدير الفني خورخي سامباولي بعض الخيارات الأخرى الهامة أمامه، ولا شك أن أبرز هذه الخيارات سوف يكون من الناحية الهجومية وتحديداً هو المهاجم المخضرم جونزالو هيغواين، علماً بأن المنتخب الأرجنتيني سبق وأن تلقى ضربة قوية للغاية قبل موعد انطلاقة المونديال، وذلك حينما تعرض لاعبه مانويل لانزيني إلى الإصابة بقطع في الرباط الصليبي في إحدى الحصص التدريبية التي خاضها منتخب التانغو تحضيراً من أجل المشاركة في المونديال، وهو الأمر الذي دفع المدير الفني خورخي سامباولي إلى استدعاء اللاعب إينزو بيريز بدلاً منه في القائمة النهائية لمنتخب الأرجنتين في المونديال، وبكل تأكيد سوف يجد المدير الفني خورخي سامباولي نفسه تحت ضغوطات كبيرة للغاية في مونديال روسيا، وخاصة وأن كل الجماهير الأرجنتينية تضع آمالاً كبيراً للغاية عليه من أجل إعادة منتخب الأرجنتين مرة أخرى إلى منصات التتويج وليست من أجل الحصول على الفضة فقط لا غير مثلما كان الحال في آخر السنوات، حيث خاض المنتخب الأرجنتيني ثلاث مباريات نهائية منذ عام 2014 إلا أنه تعرض إلى الخسارة في المباريات الثلاثة، والبداية كانت مع المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2014 على أرض دولة البرازيل، وفيها تعرض منتخب الأرجنتين للخسارة على يد منتخب ألمانيا بهدف وحيد مقابل لا شئ، ومن ثم خاض المنتخب الأرجنتيني المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا عام 2015، ولكنه خسر اللقب حينها على يد منتخب تشيلي بواقع ركلات الترجيح، وأخيراً خاض المنتخب الأرجنتيني المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا عام 2016 وهي النسخة المئوية من عمر البطولة، ولكن منتخب التانغو خسر اللقب حينها أيضاً على يد منتخب تشيلي من جديد وبذات السيناريو عبر ركلات الترجيح، لذا يطمح كل الشارع الأرجنتيني إلى نسيان مرارة هذه السنوات الماضية من خلال الفوز بلقب مونديال روسيا في نهاية المطاف، إلا أن الجميع يُدرك جيداً أن المنتخب الأرجنتيني لن يكون هو المرشح الوحيد لنيل لقب المونديال، وخاصة في ظل قوة منتخب ألمانيا حامل اللقب إضافة إلى قوة كلاً منتخب البرازيل وأيضاً منتخب إسبانيا في النسخة الحالية من المونديال، ونُلفت عنايتكم إلى أن المنتخب الأرجنتيني يتواجد في المجموعة الرابعة في مونديال روسيا، ولكنه يتواجد في مجموعة معقدة نوعاً ما، ويكفي الإشارة فقط إلى أن منتخب التانغو سوف يجد نفسه في مواجهة ثلاثة منتخبات عنيدة للغاية وهي منتخب آيسلندا إضافة إلى منتخب كرواتيا وأيضاً منتخب نيجيريا الذي دائماً ما يُشكل عقبة خاصة أمام منتخب الأرجنتين، مما يعني أن تخطي منتخب الأرجنتين عقبة هذه المجموعة سوف يكون بمثابة تأكيداً على طموحات المنتخب الأرجنتيني الكبيرة في النسخة الحالية من المونديال.

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