تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم اليوم

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تشهد العاصمة الروسية موسكو وتحديداً ملعب لوجنيكي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يونيو الحالي افتتاح بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وذلك حينما يواجه المنتخب الروسي مستضيف البطولة نظيره المنتخب السعودي الشقيق، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الافتتاحية للمونديال:

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حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني / عمر هوساوي / أسامة هوساوي / منصور الحربي.

خط الوسط: عبدالله عطيف / عبدالملك الخيبري / سالم الدوسري / يحيى الشهري / سلمان الفرج.

خط الهجوم: فهد المولد.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الروسي ستانيسلاف المدير الفني للمنتخب الروسي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الافتتاحية للمونديال:

حراسة المرمى: إيجور.

خط الدفاع: فيدور / سيرجي / أندريه / ماريو فرنانديز.

خط الوسط: ألكسندر ساميدوف / ألكسندر جولوفين / يوري زيركوف / آلان / دينيس تشيرشيف.

خط الهجوم: أرتيم.

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