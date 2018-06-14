ميدو يكشف عن توقعاته قبل مباراة افتتاح كأس العالم بين السعودية وروسيا

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كشف الكابتن أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يونيو الحالي عن توقعاته، وذلك بخصوص المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم روسيا 2018 م والتي سوف تجمع في مساء اليوم بين المنتخب الروسي وبين ضيفه منتخب السعودية.

حيث قام الكابتن أحمد حسام ميدو بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر في صباح اليوم الخميس، وكتب فيها: “تُوقعاتي لمباراة اليوم بأن السعودية سوف تتعادل مع روسيا وستلعب مباراة كبيرة، المنتخب السعودي جيد جداً، لو تخطى أول شوط دون استقبال أهداف أو متقدماً سوف يلعب شوط ثاني كبير”.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم روسيا 2018 بين منتخب روسيا وبين نظيره منتخب السعودية الشقيق في مساء اليوم الخميس، وذلك تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

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