رابطة الدوري الإنجليزي تكشف عن الجدول الكامل لمباريات موسم 2018 / 2019

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كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يونيو الحالي عن الجدول الكامل لجميع مباريات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل 2018 / 2019 م، علماً بأن انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم القادم سوف تكون في اليوم الحادي عشر من شهر أغسطس القادم الموافق ليوم السبت.

وفي الجولة الأولى تبرز كثيراً المباراة التي سوف تجمع بين حامل اللقب فريق مانشستر سيتي أمام مضيفه فريق أرسنال على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، أما وصيف الموسم الماضي فريق مانشستر يونايتد يبدأ مشواره في الموسم المقبل من خلال ملاقاة ضيفه فريق ليستر سيتي على ملعب أولد ترافورد.

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وفي مباراة أخرى يستقبل فريق ليفربول نظيره فريق وست هام يونايتد على ملعب أنفيلد رود، فيما يحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك، بينما يحل فريق تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق هدرسفيلد تاون.

وفي الجولة الثانية التي تنطلق في اليوم الثامن عشر من شهر أغسطس القادم، يصطدم فريق تشيلسي بِجاره وضيفه فريق أرسنال في ديربي لندني مثير على ملعب ستامفورد بريدج، فيما يحل فريق ليفربول ضيفاً على نظيره فريق كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك في العاصمة الإنجليزية لندن.

وفي الجولة الثالثة التي تنطلق في اليوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس 2018، يستقبل فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق توتنهام هوتسبير على ملعب أولد ترافورد، فيما يستقبل فريق أرسنال نظيره فريق وست هام يونايتد على ملعب الإمارات، كما يستقبل فريق ليفربول نظيره فريق برايتون أند هوف ألبيون على ملعب أنفيلد رود.

وفي الجولة الرابعة التي تنطلق في اليوم الأول من شهر سبتمبر 2018، يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً على نظيره فريق بيرنلي على ملعب تيرف مور، فيما يحل فريق ليفربول ضيفاً على نظيره فريق ليستر سيتي على ملعب كينغ باور، بينما يحل فريق أرسنال ضيفاً على نظيره فريق كارديف سيتي.

وفي الجولة الخامسة التي تنطلق في اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر 2018، يستقبل فريق توتنهام هوتسبير نظيره فريق ليفربول على ملعب نادي توتنهام الجديد، فيما يحل فريق أرسنال ضيفاً على نظيره فريق نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك، كما يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً على نظيره فريق واتفورد.

وفي الجولة السادسة التي تنطلق في اليوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر 2018، يستقبل فريق أرسنال نظيره فريق إيفرتون على ملعب الإمارات، فيما يستقبل فريق ليفربول نظيره فريق ساوثهامبتون على ملعب أنفيلد رود، كما يحل فريق مانشستر سيتي ضيفاً على نظيره فريق كارديف سيتي.

وفي الجولة السابعة التي تنطلق في اليوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر 2018، يستقبل فريق تشيلسي غريمه فريق ليفربول على ملعب ستامفورد بريدج، فيما يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً على نظيره فريق وست هام يونايتد على الملعب الأولمبي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وفي الجولة الثامنة التي تنطلق في اليوم السادس من شهر أكتوبر 2018، يستقبل فريق ليفربول نظيره فريق مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد رود، فيما يحل فريق تشيلسي ضيفاً على نظيره فريق ساوثهامبتون على ملعب سانت ماري.

وفي الجولة التاسعة التي تنطلق في اليوم العشرين من شهر أكتوبر 2018، يستقبل فريق تشيلسي نظيره فريق مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج، فيما يحل فريق ليفربول ضيفاً على نظيره فريق هدرسفيلد تاون، فيما يحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفاً على نظيره فريق وست هام يونايتد.

وفي الجولة العاشرة التي تنطلق في اليوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر 2018، يستقبل فريق توتنهام هوتسبير نظيره فريق مانشستر سيتي، فيما يستقبل فريق ليفربول نظيره فريق كارديف سيتي على ملعب أنفيلد رود، كما يستقبل فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق إيفرتون على ملعب أولد ترافورد.

وفي الجولة الحادية عشر التي تنطلق في اليوم الثالث من شهر نوفمبر 2018، يستقبل فريق أرسنال نظيره فريق ليفربول على ملعب الإمارات، فيما يستقبل فريق مانشستر سيتي نظيره فريق ساوثهامبتون على ملعب الاتحاد.

وفي الجولة الثانية عشر التي تنطلق في اليوم العاشر من شهر نوفمبر 2018، يستقبل فريق مانشستر سيتي نظيره فريق مانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد، فيما يستقبل فريق ليفربول نظيره فريق فولهام على ملعب أنفيلد رود، كما يستقبل فريق تشيلسي نظيره فريق إيفرتون على ملعب ستامفورد بريدج.

وفي الجولة الثالثة عشر التي تنطلق في اليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 2018، يستقبل فريق توتنهام هوتسبير نظيره فريق تشيلسي، فيما يحل فريق ليفربول ضيفاً على نظيره فريق واتفورد، كما يحل فريق مانشستر سيتي ضيفاً على نظيره فريق وست هام يونايتد.

وفي الجولة الرابعة عشر التي تنطلق في اليوم الأول من شهر ديسمبر 2018، يستقبل فريق أرسنال نظيره فريق توتنهام هوتسبير على ملعب الإمارات، فيما يستقبل فريق ليفربول نظيره فريق إيفرتون على ملعب أنفيلد رود، كما يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً على نظيره فريق ساوثهامبتون على ملعب سانت ماري.

وفي الجولة الخامسة عشر التي تنطلق في اليوم الرابع من شهر ديسمبر 2018، يستقبل فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق أرسنال على ملعب أولد ترافورد، فيما يحل فريق ليفربول ضيفاً على نظيره فريق بيرنلي على ملعب تيرف مور، كما يحل فريق تشيلسي ضيفاً على نظيره فريق وولفرهامبتون.

وفي الجولة السادسة عشر التي تنطلق في اليوم الثامن من شهر ديسمبر 2018، يستقبل فريق تشيلسي نظيره فريق مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج، فيما يحل فريق ليفربول ضيفاً على نظيره فريق بورنموث، كما يستقبل فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق فولهام على ملعب أولد ترافورد.

وفي الجولة السابعة عشر التي تنطلق في اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر 2018، يستقبل فريق ليفربول نظيره فريق مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد رود، فيما يحل فريق أرسنال ضيفاً على نظيره فريق ساوثهامبتون على ملعب سانت ماري، كما يستقبل فريق مانشستر سيتي نظيره فريق إيفرتون على ملعب الاتحاد.

وفي الجولة الثامنة عشر التي تنطلق في اليوم الثاني والعشرين من شهر ديسمبر 2018، يحل فريق ليفربول ضيفاً على نظيره فريق وولفرهامبتون، فيما يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً على نظيره فريق كارديف سيتي، كما يستقبل فريق تشيلسي نظيره فريق ليستر سيتي.

وفي الجولة التاسعة والأخيرة من عمر الدور الأول التي تنطلق في اليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر 2018، يستقبل فريق ليفربول نظيره فريق نيوكاسل يونايتد على ملعب أنفيلد رود، فيما يحل فريق مانشستر سيتي ضيفاً على نظيره فريق ليستر سيتي على ملعب كينغ باور، كما يحل فريق تشيلسي ضيفاً على نظيره فريق واتفورد.

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