تعرف على تفاصيل المؤتمر الصحفي للمنتخب الوطني قبل مباراته أمام الأوروغواي

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شهد اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يونيو الحالي انعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، وذلك من أجل الحديث عن مباراته الأولى في مونديال روسيا التي سوف تجمع بينه وبين نظيره منتخب الأوروغواي في مساء يوم غداً الجمعة.

وفي إطار ذلك المؤتمر الصحفي تحدث كلاً من الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري عن مواجهة منتخب الأوروغواي، إضافة إلى السد العالي عصام الحضري الذي يستعد لدخول التاريخ على المستوى الشخصي في حالة مشاركته أساسياً في أي مباراة في المونديال، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أبرز تصريحات كلاً من المدرب هيكتور كوبر إضافة إلى عصام الحضري في المؤتمر الصحفي.

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وإليكم الآن أبرز تصريحات المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأوروغواي:

“نحن مسرورون للغاية بتأهُلنا إلى المونديال بعد غياب طويل، المنتخب لا يعتمد على شخص واحد فقط أو لاعب فقط وإنما نعمل كمجموعة واحدة، نحن في غاية التركيز ونستعد بشكل جيد من أجل مواجهة أفضل اللاعبين في العالم وأيضاً أفضل المنتخبات في العالم”.

“لا يُمكن أن نُخاطر بمشاركة محمد صلاح في المباراة الأولى أمام منتخب الأوروغواي إذا لم يكن جاهزاً بنسبة 100%، لا يوجد شئ خطير سوف يكون جاهزاً لبقية مباريات المونديال”.

“لا يوجد أي أحد قادر على التشكيك في قدرات محمد صلاح، محمد صلاح قادر على مقارعة كل نجوم العالم في مونديال روسيا”.

“لن نقوم بتعديل طريقة لعب المنتخب الوطني المصري إلا في حالة ضمان التأهل إلى الدور الثاني، يجب أن نكون واقعيين في المونديال، سوف نواجه لاعبين كبار للغاية في كأس العالم، البعض لا يتفهم مثل هذه الأمور، يجب على الجميع أن يتحلى بالواقعية، مهما كانت الطريقة التي سوف نتبعها يجب علينا تأدية واجباتنا بكل جدية”.

“نعرف جيداً جودة المنتخبات التي سوف نواجهها في المونديال، نُحاول أن نقوم بتصحيح كل الأخطاء التي وقعنا فيها طوال فترة الإعداد، من الوارد أن نقع في الخطأ مرة أخرى، كرة القدم لعبة إنسانية وليست مجرد مسألة رياضية”.

“محمد صلاح تدرب معنا طوال الأيام الماضية، هو يعمل بشكل يومي في الصباح والمساء حتى يتعافى بشكل كامل، نأمل أن يتحسن في أسرع وقت ممكن”.

“كل لاعب متواجد في القائمة النهائية للمنتخب الوطني المصري في المونديال قادر على المشاركة في المباراة الأولى أمام منتخب الأوروغواي، لن أكشف الآن عن التشكيلة الأساسية التي سوف تكون حاضرة في المباراة الأولى أمام منتخب الأوروغواي، قمنا بتجهيزات خاصة من أجل إيقاف كلاً من لويس سواريز إضافة إلى إدينسون كافاني، لدينا شخصية سوف نسعى لكي تكون حاضرة في المباراة”.

“منتخب الأوروغواي لا يتمثل فقط في كلاً من الثنائي لويس سواريز إضافة إلى إدينسون كافاني، نفس الأمر ينطبق على المنتخب الوطني المصري الذي لا يتمثل فقط في محمد صلاح، هناك لاعبين أخرين خلف هؤلاء اللاعبين لهم دور كبير”.

“يجب على الجماهير المصرية أن تكون سعيدة بالأداء الذي يُقدمه المنتخب المصري، يجب أن نتمتع بالواقعية، ليس من المهم دائماً أن تلعب كرة القدم الجميلة وتُسجل الأهداف الكثيرة، الأهم هو أن تُحافظ على نظافة شباكك من الأهداف، نحن تأهلنا إلى كأس العالم لا يوجد أهم من ذلك”.

“لا نُفكر الآن سوى في المباراة الأولى أمام منتخب الأوروغواي، لا نشعر بالقلق تماماً”.

أما الآن نستعرض لكم أبرز تصريحات السد العالي عصام الحضري في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأوروغواي:

“نحن منظومة واحدة، لن يكون الحضري فقط هو أسعد شخص في المونديال، أي لقب يُحققه أي لاعب مصري في المونديال يُحسب للمجموعة بأكملها”.

“منتخب مصر جاهز من أجل مواجهة أي لاعب مهما كان اسمه، كل لاعب سوف نواجهه في المونديال له احترامه الكبير، نحن جاهزون من أجل مواجهة أي لاعب في المونديال، لدينا هدف نسعى إلى تحقيقه في المونديال”.

“عملت طوال 25 سنة من أجل تحقيق الهدف وهو الوصول إلى كأس العالم، الحمد لله نجحنا في تحقيق ذلك أخيراً وهدفنا الآن تقديم كأس العالم مشرف للجماهير المصرية”.

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