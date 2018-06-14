تعرف على تاريخ كلاً من السعودية وروسيا في بطولات كأس العالم

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تنطلق بعد ساعات قليلة فقط من الآن المباراة الإفتتاحية لبطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وذلك حينما يلتقي المنتخب الروسي مستضيف المونديال على أرضه مع نظيره المنتخب السعودي الشقيق على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

ومن جانبه سبق وأن شارك المنتخب السعودي في 4 مناسبات في بطولة كأس العالم على مر التاريخ، وفي إطار هذه المشاركات خاض المنتخب السعودي 13 مباراة، ولكنه لم يحقق فيها الانتصار سوى في مباراتين فقط لا غير، وإضافة إلى ذلك نجح المنتخب السعودي في تسجيل 9 أهداف طوال تاريخه في بطولة كأس العالم.

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أما على الجانب المقابل فقد سبق وأن شارك المنتخب الروسي في بطولة كأس العالم في 10 مناسبات سابقة طوال تاريخ بطولات كأس العالم، وفي إطار هذه المشاركات خاض المنتخب الروسي 40 مباراة، وقد تمكن من تحقيق الانتصار في 17 مباراة منها كما نجح أيضاً في تسجيل 66 هدفاً طوال مشاركاته في بطولة كأس العالم.

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