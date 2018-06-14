روسيا تقسو على السعودية بخماسية نظيفة في افتتاح كأس العالم

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حقق المنتخب الروسي فوزاً سهلاً وعريضاً على حساب نظيره منتخب السعودية الشقيق بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يونيو الحالي على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب روسيا في المباراة كلاً من اللاعب يوري في الدقيقة الثانية عشر، إضافة إلى اللاعب دينيس تشيرشيف في الدقيقة الثالثة والأربعين والدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وأيضاً اللاعب أرتيم في الدقيقة الحادية والسبعين، وأخيراً اللاعب ألكسندر جولوفين في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الجولة الأولى وتحديداً المباراة الإفتتاحية عن المجموعة الأولى ضمن فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ليرفع بذلك المنتخب الروسي رصيده إلى 3 نقاط تربع بها على عرش صدارة المجموعة، فيما فشل المنتخب السعودي في حصد أي نقطة على الإطلاق منذ الجولة الأولى في المونديال.

تشكيلة منتخب روسيا الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: إيجور.

خط الدفاع: ماريو فيرنانديز / سيرجي / إيليا / يوري زيركوف.

خط الوسط: ألكسندر جولوفين / يوري / رومان / آلان / ألكسندر ساميدوف.

خط الهجوم: فيدور سمولوف.

المدير الفني: الروسي ستانيسلاف.

تشكيلة منتخب السعودية الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك / عمر هوساوي / أسامة هوساوي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف / تيسير الجاسم / سالم الدوسري / يحيى الشهري / سلمان الفرج.

خط الهجوم: محمد السهلاوي.

المدير الفني: الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

ملخص مباراة السعودية وروسيا

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر المباراة حاول المنتخب الروسي أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وذلك في ظل سعيه إلى تسجيل الأهداف بشكل مبكر في ظل الدعم الجماهيري له من طرف الجماهير الروسية.

وفي الجانب المقابل حاول المنتخب السعودي أن يتماسك بشكل محكم في مناطقه الدفاعية، وذلك من أجل تجنب استقبال أي هدف قد يؤثر على معنويات اللاعبين في بقية أطوار المباراة وهو ما قد يؤثر على نتيجة المباراة في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الثانية عشر نجح المنتخب الروسي في ترجمة ضغطه المكثف على ضيفه، وذلك حينما سجل له الهدف الأول اللاعب يوري عقب استغلال خطأ فادح من خط دفاع المنتخب السعودي ووسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الروسية.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط كاد المنتخب الروسي يُضاعف تقدمه في النتيجة ويُسجل الهدف الثاني، وهذه المرة عبر النجم آلان إلا أن حارس المرمى عبدالله المعيوف أبعد الكرة ببراعة من على خط المرمى وأبقى على آمال الأخضر السعودي في المباراة.

وفي الدقيقة الرابعة والعشرين تلقى المنتخب الروسي ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تعرض نجمه آلان إلى الإصابة بشد في العضلة الخلفية، مما دفع المدير الفني ستانيسلاف إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك اللاعب دينيس تشيرشيف بدلاً منه.

وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء واصل المنتخب الروسي عملية بحثه عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي المقابل بدا المنتخب السعودي تائهاً تماماً سواء من الناحية الهجومية أو حتى من الناحية الدفاعية.

وقبل نهاية الشوط بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والأربعين نجح المنتخب الروسي في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له البديل دينيس تشيرشيف الهدف الثاني بعد تلاعبه بخط دفاع المنتخب السعودي بطريقة أكثر من رائعة حاسماً بنسبة كبيرة من نتيجة اللقاء لمصلحة منتخب بلاده، ليذهب بعدها الشوط مباشرة بقليل إلى نهايته دون أن يشهد أي جديد من المنتخبين وعلى وقع تقدم منتخب روسيا بهدفين مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير الوضع كثيراً سواء من جانب المنتخب السعودي أو حتى من جانب المنتخب الروسي، وخاصة في ظل بحث المنتخب الروسي عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره وأيضاً من أجل اكتساب المزيد من الثقة قبل بقية مباريات دور المجموعات.

وفي الدقيقة الرابعة والستين حاول المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل الأهداف، وذلك من خلال إشراك المهاجم فهد المولد بدلاً من متوسط الميدان عبدالله عطيف، أما على الجانب المقابل فقد حاول المدير الفني الروسي ستانيسلاف أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه، وذلك من خلال إشراك اللاعب دالير بدلاً من ألكسندر ساميدوف.

وبعدها بأربعة دقائق فقط كاد المنتخب الروسي يُسجل هدفه الثالث في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب رومان كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن حارس المرمى عبدالله عطيف تصدى للكرة بنجاح مُبقياً على حظوظ الأخضر السعودي في الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير من المباراة.

وفي الدقيقة السبعين حاول المدير الفني الروسي ستانيسلاف أن يقوم بتنشيط خط هجومه، وذلك من خلال إشراك المهاجم أرتيم بدلاً من المهاجم فيدور سمولوف على أمل أن يتمكن لاعبيه من حسم الأمور نهائياً من خلال تسجيل الهدف الثالث.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط نجح المنتخب الروسي في مسعاه، وهذه المرة حينما سجل له المهاجم البديل أرتيم الهدف الثالث وسط انهيار كامل من جانب كل لاعبي المنتخب السعودي الذين بدت عليهم الحسرة الكبيرة من نتيجة المباراة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة حاول المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي أن يُشرك كافة الحلول الهجومية لديه من على مقاعد البدلاء، وذلك من خلال إشراك كلاً من الثنائي هتان باهبري إضافة إلى مهند عسيري.

ولكن ذلك لم يكن له أي تأثير إيجابي على الإطلاق على المنتخب السعودي، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع اختتم المنتخب الروسي مهرجان الأهداف من خلال تسجيل الهدف الرابع، وهذه المرة عبر اللاعب دينيس تشيرشيف الذي سجل ثاني أهدافه الشخصية في المباراة.

ولم يكتفِ المنتخب الروسي بذلك وحسب بل بحث عن مضاعفة النتيجة أكثر، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع نجح المنتخب الروسي في تحقيق مسعاه، وهذه المرة بعدما سجل له اللاعب ألكسندر جولوفين الهدف الخامس من ركلة حرة مباشرة بطريقة أكثر من رائعة، ليُطلق بعدها الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا صافرته مباشرة معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز كاسح لمصلحة المنتخب الروسي بخماسية نظيفة.

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