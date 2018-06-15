تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من مصر والأوروغواي في كأس العالم اليوم

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يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة نظيره منتخب الأوروغواي في ظهر اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى ضمن فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الأولى له في المونديال ضد منتخب الأوروغواي:

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حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: أحمد فتحي / علي جبر / أحمد حجازي / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / رمضان صبحي / عبد الله السعيد / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان محسن.

ولا تزال الشكوك تحوم بقوة حول مشاركة اللاعب محمد صلاح بصفة أساسية في المباراة، وذلك على الرغم من أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قد أكد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة في يوم أمس الخميس أن محمد صلاح تلقى التصريح الطبي من أجل المشاركة مجدداً في المباريات بعد تعافيه من الإصابة.

ولكن وفي الوقت ذاته أكد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر أنه لا يُمكن المجازفة بمشاركة محمد صلاح في حالة لم يكن جاهزاً بنسبة 100%، علماً بأنه في حالة جاهزية محمد صلاح فإنه سوف يُشارك بدلاً من اللاعب رمضان صبحي.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني أوسكار واشنطن تاباريز المدير الفني لمنتخب الأوروغواي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الأولى له في المونديال ضد المنتخب الوطني المصري:

حراسة المرمى: فرناندو موسليرا.

خط الدفاع: ماكسيمليانو بيريرا / دييغو جودين / ماريا خيمينيز / مارتن كاسيريس.

خط الوسط: نانديز / ماتياس فيسينو / رودريجو بينتانكيور / كريستيان رودريغيز.

خط الهجوم: لويس سواريز / ادينسون كافاني.

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