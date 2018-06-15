تشكيل المغرب وايران المتوقع في مباراة اليوم ضمن مباريات كأس العالم

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يستعد المنتخب المغربي لملاقاة نظيره منتخب إيران في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو الحالي في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية ضمن فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الأولى له في المونديال ضد منتخب إيران:

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حراسة المرمى: منير المحمدي.

خط الدفاع: نبيل درار / مهدي بن عطية / مروان داكوستا / أشرف حكيمي.

خط الوسط: كريم الأحمدي / يونس بلهندة / نور الدين امرابط / مبارك بوصوفة / حكيم زياش.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الإيراني بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الأولى له في المونديال ضد منتخب المغرب:

حراسة المرمى: بيرانفاند.

خط الدفاع: ماجد حسيني / ميلاد محمدي / محمد رضا / مرتضى بور.

خط الوسط: إحسان حاجي صافي / كريم أنصاري / مسعود شجاعي / مهدي ترابي / علي رضا.

خط الهجوم: مهدي تاريمي.

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