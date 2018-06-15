تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من إسبانيا والبرتغال في كأس العالم اليوم

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يستعد المنتخب الإسباني لملاقاة نظيره منتخب البرتغال في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو الحالي في مدينة سوتشي على أرض دولة روسيا، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية ضمن فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني فيرناندو هييرو المدير الفني للمنتخب الإسباني بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الأولى له في المونديال ضد منتخب البرتغال:

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حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز / جيرارد بيكيه / سيرجيو راموس / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / تياجو ألكانتارا / إيسكو / ديفيد سيلفا / أندريس إنييستا.

خط الهجوم: رودريجو مورينو.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم البرتغالي فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الأولى له في المونديال ضد منتخب إسبانيا:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: سيدريك سواريس / كيبلير بيبي / فونتي / رافاييل غيريرو.

خط الوسط: ويليام كارفاليو / جواو موتينيو / برناردو سيلفا / جونزالو جيديس / جواو ماريو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

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