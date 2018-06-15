موعد مباراة ألمانيا والمكسيك في كأس العالم الاحد 17/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ألمانيا والمكسيك، يستعد المنتخب الألماني لملاقاة نظيره منتخب المكسيك في مساء يوم الأحد الموافق لليوم السابع عشر من شهر يونيو الحالي على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السادسة ضمن فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن كل عشاق كرة القدم الألمانية والمنتخب الألماني خاصة يبحثون بشكل مستمر عن موعد مباراة ألمانيا والمكسيك إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والمكسيك، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة ألمانيا والمكسيك إضافة إلى التشكيل المتوقع لألمانيا في المباراة.

موعد مباراة ألمانيا والمكسيك في كأس العالم 2018

موعد مباراة ألمانيا والمكسيك، يستعد المنتخب الألماني لملاقاة نظيره منتخب المكسيك في مساء يوم الأحد الموافق لليوم السابع عشر من شهر يونيو الحالي على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السادسة ضمن فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة ألمانيا والمكسيك تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والمكسيك في كأس العالم 2018

ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة مباريات مونديال روسيا، أما مباراة ألمانيا والمكسيك سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ألمانيا والمكسيك منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة، وسوف تكون مباراة ألمانيا والمكسيك أيضاً منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K عالية الجودة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة، وأخيراً سوف تكون مباراة ألمانيا والمكسيك منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات المنتخب الألماني والتشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا في مباراته أمام منتخب المكسيك

يدخل المنتخب الألماني غمار منافسات كأس العالم روسيا 2018 وهو يُعتبر المرشح الأول من أجل الظفر بلقب المونديال، وخاصة وأن المنتخب الألماني يُعتبر هو حامل لقب المونديال بعدما فاز باللقب العالمي في النسخة الماضية من المونديال والتي كانت على أرض دولة البرازيل في صيف عام 2014، علماً بأن ذلك الانتصار قد جاء حينها عقب الفوز على حساب منتخب الأرجنتين بهدف وحيد مقابل لا شئ في المباراة النهائية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن عزيمة المنتخب الألماني تبدو كبيرة للغاية من أجل الدفاع عن لقبه بكل قوة في النسخة الحالية من المونديال، وخاصة في ظل الجيل الحالي المثالي الذي يمتلكه المنتخب الألماني تحت قيادة مدير فني ألماني صارم للغاية وهو المخضرم يواخيم لوف الذي يتواجد في منصبه منذ صيف عام 2006، مما كان سبباً رئيسياً في نجاح المنتخب الألماني في السنوات الماضية، علماً بأن نجاح المنتخب الألماني قد وضح أيضاً على الأراضي الروسية في صيف العام الماضي 2017، وذلك حينما فاز المنتخب الألماني بلقب كأس القارات بسهولة بالغة بالرغم من مشاركة المنتخب الألماني في البطولة بعناصر شابة دون استدعاء النجوم، وهو ما يؤكد بدوره على أن المنتخب الألماني يمتلك أجيالاً قوية للغاية قادرة على صناعة المجد لكرة القدم الألمانية في السنوات القادمة، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الألماني يواخيم لوف بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة تتألف من مانويل نوير في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من جوشوا كيميتش إضافة إلى جيروم بواتينج وأيضاً ماتس هوميلس وأخيراً يوناس هيكتور، وفي مركز خط وسط الميدان سوف يتواجد كلاً من سامي خضيرة إضافة إلى توني كروس، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من توماس مولر إضافة إلى مسعود أوزيل وأيضاً ماركو رويس، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد تيمو فيرنر، علماً بأن المنتخب الألماني يمتلك أيضاً العديد من العناصر القوية للغاية على مقاعد البدلاء والتي تُعتبر قادرة على مساعدة المنتخب الألماني في مشواره في المونديال تحت أي ظرف من الظروف ومهما كانت صعوبة المباراة، حيث يمتلك المنتخب الألماني على مقاعد البدلاء العديد من الأسماء البارزة مثل إلكاي جوندوجان إضافة إلى يوليان دراكسلر وأيضاً ماريو جوميز، ولا شك أن كرة القدم الألمانية تعيش سنوات مثالية للغاية على الصعيد الدولي وتحديداً على صعيد المنتخبات الألمانية وخاصة المنتخب الأول، علماً بأن منتخب ألمانيا قد عاش انتفاضة حقيقة منذ عام 2006 وذلك حينما تم تنظيم بطولة كأس العالم على أرض دولة ألمانيا، وحينها نجح المنتخب الألماني في الفوز بالمركز الثالث في المونديال، وفي عام 2008 نجح المنتخب الألماني في الوصول إلى المباراة النهائية من بطولة كأس أمم أوروبا على أرض كلاً من دولتي النمسا وسويسرا، إلا أن المنتخب الألماني تعرض للخسارة حينها على يد نظيره منتخب إسبانيا بهدف وحيد مقابل لا شئ، وفي عام 2010 نجح المنتخب الألماني في الفوز بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم التي تم تنظيمها على أرض دولة جنوب أفريقيا، وفي عام 2012 نجح المنتخب الألماني في الوصول إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا التي تم تنظيمها على أرض كلاً من دولتي بولندا وأوكرانيا، إلا أن المنتخب الألماني تم إقصائه حينها على يد منتخب إيطاليا بهدفين مقابل هدف واحد، وفي عام 2014 جاءت الانتفاضة الكبرى للمنتخب الألماني من خلال الفوز بلقب كأس العالم على أرض دولة البرازيل، وفي العام الماضي 2017 نجح المنتخب الألماني أيضاً في الفوز بلقب كأس القارات على أرض دولة روسيا، ويبقى المنتخب الألماني مرشحاً بكل قوة من أجل الفوز بلقب مونديال روسيا، وخاصة في ظل سهولة مجموعته السادسة في المونديال نوعاً ما والتي تضم أيضاً كلاً من منتخب السويد إضافة إلى منتخب كوريا الجنوبية، ومن جانبها لن ترضى جماهير كرة القدم الألمانية بالفشل تماماً في النسخة الحالية من المونديال، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجماهير الألمانية تعلم جيداً أن الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق، وخاصة في ظل القوة التي يتمتع بها كلاً منتخب البرازيل إضافة إلى منتخب إسبانيا في النسخة الحالية من المونديال، ولا تقتصر قائمة المرشحين على ذلك فحسب بل تضم أيضاً كلاً منتخب البرتغال إضافة إلى منتخب فرنسا وأيضاً منتخب الأرجنتين.

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