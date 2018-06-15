موعد مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم الاحد 17/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة البرازيل وسويسرا، يستعد المنتخب البرازيلي لملاقاة نظيره منتخب سويسرا في مساء يوم الأحد الموافق لليوم السابع عشر من شهر يونيو الحالي على ملعب روستوف أرينا في مدينة روستوف على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن كل عشاق المنتخب البرازيلي يبحثون عن موعد مباراة البرازيل وسويسرا إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وسويسرا، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة البرازيل وسويسرا إضافة إلى التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل في المباراة.

موعد مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2018

موعد مباراة البرازيل وسويسرا، يستعد المنتخب البرازيلي لملاقاة نظيره منتخب سويسرا في مساء يوم الأحد الموافق لليوم السابع عشر من شهر يونيو الحالي على ملعب روستوف أرينا في مدينة روستوف على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة البرازيل وسويسرا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2018

ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات كأس العالم، كما قررت شبكة قنوات بي إن سبورت أيضاً بث 22 مباراة من مباريات كأس العالم بشكل مجاني عبر قناة بي إن سبورت HD المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، أما مباراة البرازيل وسويسرا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة البرازيل وسويسرا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، وأيضاً ستكون مباراة البرازيل وسويسرا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K عالية الجودة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة، وأخيراً سوف تكون مباراة البرازيل وسويسرا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات المنتخب البرازيلي والتشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل في مباراته أمام منتخب سويسرا

يدخل المنتخب البرازيلي غمار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م في ظروف مختلفة تماماً عما كان عليه حال منتخب السامبا في مشاركاته الأخيرة في بطولات كأس العالم، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن المنتخب البرازيلي بات يُعتبر من أكبر المرشحين من أجل الظفر بلقب كأس العالم في النسخة الحالية على أرض دولة روسيا، وذلك بعكس ما كان عليه الحال منذ آخر لقب نجح المنتخب البرازيلي في الفوز به في عام 1998، ولا شك أن التغيير الفني الذي حدث على المنتخب البرازيلي كان له دوراً، وذلك من خلال تعيين المدرب البرازيلي تيتي في منصب المدير الفني للمنتخب البرازيلي، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير للغاية في إعادة شخصية المنتخب البرازيلي مرة أخرى بعد الصورة الباهتة التي ظهرت بها كرة القدم البرازيلية على الصعيد الدولي في السنوات الماضية، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني البرازيلي تيتي بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة تتألف من أليسون بيكر في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من دانيلو وأيضاً تياغو سيلفا إضافة إلى جواو ميراندا وأيضاً مارسيلو، وفي مركز خط وسط الميدان سوف يتواجد كلاً من كارلوس كاسيميرو إضافة إلى فيرناندينيو وأيضاً باولينيو، وفي خط الهجوم سوف يتواجد كلاً من الثلاثي فيليبي كوتينيو إضافة إلى نيمار جونيور وأيضاً روبيرتو فيرمينو، أما على مقاعد البدلاء سوف يجد المنتخب البرازيلي العديد من الحلول الأخرى أمامه وخاصة من الناحية الهجومية، والتي تتمثل في كلاً من ويليان إضافة إلى دوغلاس كوستا وأيضاً غابرييل جيسوس، مما يجعل المنتخب البرازيلي بمثابة المرشح الأبرز رفقة بعض المنتخبات القوية أيضاً من أجل الظفر بلقب المونديال في نسخته الحالية على أرض دولة روسيا، ومن جانبها ترغب جماهير كرة القدم البرازيلية في نسيان مرارة النسخة الماضية من المونديال، والتي تم تنظيمها على أرضه ووسط جماهيره في صيف عام 2014، حيث نجح المنتخب البرازيلي في الوصول إلى الدور نصف النهائي من عمر البطولة حينها، ولكنه تعرض إلى خسارة قاسية ومهينة للغاية على يد نظيره منتخب ألمانيا بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة لن ينساها عشاق كرة القدم البرازيلية طوال التاريخ، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بالنسبة إلى المنتخب البرازيلي في النسخة الماضية من المونديال، حيث تعرض بعدها مباشرة منتخب السامبا إلى الخسارة مرة أخرى وهذه المرة على يد منتخب هولندا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في إطار مباراة تحديد المركز الثالث في المونديال، وفي كأس العالم عام 2010 لم تكن مسيرة المنتخب البرازيلي طويلة للغاية في البطولة، حيث تم إقصاء المنتخب البرازيلي من الدور ربع النهائي من عمر المونديال حينها على يد نظيره منتخب هولندا بهدفين مقابل هدف واحد، وفي كأس العالم عام 2006 لم يكن الوضع أفضل حالاً على الإطلاق، وذلك على الرغم من أن جيل المنتخب البرازيلي في ذلك الوقت كان يتواجد به أسماء لامعة للغاية مثل رونالدو دا ليما إضافة إلى أدريانو وأيضاً أدريانو إضافة إلى روبيرتو كارلوس وأخيراً كلاً من كافو وريكادو كاكا، أما الذاكرة الأسعد التي لن ينساها أبداً عشاق كرة القدم البرازيلية فهي كأس العالم عام 2002 على أرض كلاً من دولتي كوريا الجنوبية واليابان، حيث نجح حينها المنتخب البرازيلي في الفوز بلقب كأس العالم بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب نظيره منتخب ألمانيا بهدفين مقابل لا شئ، علماً بأن ذلك اللقب كان هو اللقب الخامس العالمي في تاريخ منتخب البرازيل مما جعله أكثر منتخب نجح في الفوز بلقب كأس العالم، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه بات مهدداً بقوة في النسخة الحالية من المونديال على أرض دولة روسيا، حيث يُمكن لمنتخب ألمانيا أن ينجح في معادلة رقم المنتخب البرازيلي في حالة فوزه بلقب كأس العالم في النسخة الحالية.

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