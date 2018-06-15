الأوروغواي تقتل أحلام مصر في الوقت القاتل في أولى مباريات الفراعنة في كأس العالم

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حقق منتخب الأوروغواي فوزاً صعباً للغاية على حساب نظيره المنتخب الوطني المصري بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب الأوروغواي في المباراة المدافع ماريا خيمينيز في الدقيقة التسعين من عمر المباراة، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وعلى إثر ذلك رفع منتخب الأوروغواي رصيده إلى 3 نقاط فيما فشل المنتخب الوطني المصري في حصد أي نقطة على الإطلاق.

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تشكيلة منتخب مصر الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / علي جبر / أحمد حجازي / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / عمرو وردة / عبد الله السعيد / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: الأرجنتيني هيكتور كوبر.

تشكيلة منتخب الأوروغواي الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: فرناندو موسليرا.

خط الدفاع: فاريلا / دييغو جودين / ماريا خيمينيز / مارتن كاسيريس.

خط الوسط: نانديز / رودريجو بنتانكيور / ماتياس فيسينو / جيورجيان.

خط الهجوم: لويس سواريز / إدينسون كافاني.

المدير الفني: الأوروغوياني أوسكار واشنطن تاباريز.

ملخص مباراة مصر والأوروغواي

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل منتخب أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة منتخب الأوروغواي الذي يُعتبر مرشحاً بقوة من أجل الفوز بنقاط هذه المباراة بسهولة كبيرة نظراً إلى فارق الإمكانيات بين المنتخبين من الناحية الفنية وأيضاً من الناحية التاريخية.

وفي الدقيقة الثامنة سنحت أولى الفرص الحقيقة لصالح المنتخب الوطني المصري في المباراة، وذلك حينما سدد النجم إدينسون كافاني كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن حارس المرمى محمد الشناوي أمسك بالكرة بنجاح دون أي مشاكل على الإطلاق.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب المنتخب الوطني المصري، فقد جاء في الدقيقة الثانية عشر وذلك حينما سدد اللاعب محمود حسن تريزيجيه كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أنها اصطدمت بالمدافع دييغو جودين ومن ثم وصلت سهلة إلى حارس المرمى فرناندو موسليرا.

وفي الدقيقة الرابعة والعشرين سنحت فرصة أخرى مثالية لمصلحة منتخب الأوروغواي، وهذه المرة حينما سدد النجم لويس سواريز كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى محمد الشناوي بقليل.

وفي الدقيقة التاسعة والعشرين واصل منتخب الأوروغواي حملاته الهجومية المكثفة، وهذه المرة حينما سدد اللاعب ماتياس فيسينو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت جانباً دون أن تُهدد مرمى أحفاد الفراعنة وسط حالة من القلق نوعاً ما بين جماهير منتخب الأوروغواي.

وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الحال على ما هو عليه دون أي جديد من المنتخبين، حتى أطلق الحكم الهولندي بيورن صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف.

وفي شوط المباراة الثاني دخل منتخب الأوروغواي عازماً على تسجيل الأهداف في مرمى المنتخب الوطني المصري بأي وسيلة ممكنة، وفي مقابل ذلك حاول المنتخب الوطني المصري أن يتماسك بشكل أكبر في مناطقه الخلفية على أمل الخروج بنتيجة التعادل من المباراة على أقل تقدير.

وفي الدقيقة السادسة والأربعين كاد منتخب الأوروغواي ينجح في تسجيل أولى أهدافه في المباراة، وذلك حينما إنفرد النجم لويس سواريز بحارس المرمى محمد الشناوي، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وبعدها بأربعة دقائق فقط تلقى المنتخب الوطني المصري ضربة موجعة للغاية، وذلك حينما تعرض اللاعب طارق حامد إلى إصابة عضلية حرمته من إكمال المباراة، مما جعل المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر مضطراً إلى إخراجه من أرض الملعب إضافة إلى إشراك اللاعب سام مرسي بدلاً منه.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين حاول المدير الفني الأوروغوياني أوسكار واشنطن تاباريز أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي، وذلك من خلال إشراك كلاً من الثنائي كارلوس سانشيز إضافة إلى كريستيان رودريغيز بدلاً من الثنائي نانديز إضافة إلى جيورجيان.

وفي الدقيقة الثالثة والستين حاول المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية سعياً لخطف هدف الانتصار القاتل فيما تبقى من دقائق من عمر المباراة، وذلك من خلال إشراك اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بدلاً من مروان محسن.

وفي الدقيقة الثانية والسبعين كاد المنتخب الوطني المصري يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك حينما سدد اللاعب المخضرم أحمد فتحي كرة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى فرناندو موسليرا أمسك بالكرة بنجاح وسط حالة من الحسرة من طرف الجماهير المصرية.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثانية والثمانين واصل المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر محاولة تنشيط خطوطه الأمامية، وهذه المرة من خلال إشراك اللاعب رمضان صبحي بدلاً من عمرو وردة.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير كاد منتخب الأوروغواي ينجح أخيراً في تسجيل هدف الانتصار في المباراة، وذلك حينما سدد النجم إدينسون كافاني كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى محمد الشناوي تألق مرة أخرى بعدما أبعد الكرة للخارج بأطراف أصابعه ببراعة كبيرة للغاية.

وفي الدقيقة الثامنة والثمانين نفذ النجم الأوروغوياني إدينسون كافاني ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة، ولكن القائم الأيسر لحارس المرمى محمد الشناوي تصدى للكرة ليحرم منتخب الأوروغواي من أولى أهدافه في المباراة.

وفي الدقيقة التسعين حسم منتخب الأوروغواي الأمور نهائياً، وذلك حينما سجل له المدافع ماريا خيمينيز الهدف الأول عقب استغلاله ثغرة في خط دفاع المنتخب الوطني المصري وسط حالة من الحزن الشديد من جانب كل المصريين، لتمر بعدها الدقائق المتبقية دون أن تشهد أي جديد من المنتخبين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز قاتل لمصلحة منتخب الأوروجواي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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