رسمياً: تعرف علي التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر

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أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم عن التشكيلة الأساسية للمنتخب المصري، وذلك في مباراته الأولى في بطولة كأس العالم روسيا 2018 م والتي سوف تجمع بينه وبين نظيره منتخب الأوروغواي بعد قليل اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو الحالي.

وقد جاءت التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني المصري على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / علي جبر / أحمد حجازي / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / عمرو وردة / عبد الله السعيد / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان محسن.

وقد تأكد غياب محمد صلاح عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني المصري أمام منتخب الأوروغواي بسبب استمرار معاناته من الإصابة في مفصل الكتف الأيسر، ليكون ورقة رابحة على دكة الاحتياط من أجل تخفيف الحمل البدني على ابن النيل.

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