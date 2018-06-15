إيران تُكرر سيناريو مصر والأوروغواي وتخطف فوزاً قاتلاً من المغرب في كأس العالم

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حقق المنتخب الإيراني فوزاً قاتلاً وبشق الأنفس على حساب نظيره المنتخب المغربي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو الحالي على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب إيران في المباراة المهاجم المغربي عزيز بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 3 نقاط، فيما فشل المنتخب المغربي في حصد أي نقطة على الإطلاق قبل الصدام المرتقب لديه في الجولة القادمة أمام المنتخب البرتغالي ومن ثم أمام المنتخب الإسباني في الجولة الأخيرة.

تشكيلة منتخب المغرب الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: منير المحمدي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي / مهدي بن عطية / غانم سايس.

خط الوسط: نور الدين امرابط / مبارك بوصوفة / كريم الأحمدي / أمين حارث / يونس بلهندة / حكيم زياش.

خط الهجوم: ايوب الكعبي.

المدير الفني: الفرنسي هيرفي رينار.

تشكيلة منتخب إيران الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: بيرانفاند.

خط الدفاع: رامين / شيشمي / مرتضى بور.

خط الوسط: كريم أنصاري / اوميد ابراهيمي / إحسان حاج صافي / مسعود شجاعي / أميري فاهيد / أشكان.

خط الهجوم: سردار أزمون.

المدير الفني: البرتغالي كارلوس كيروش.

ملخص مباراة المغرب وإيران

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول المنتخب المغربي أن يضغط بشكل قوي للغاية على منافسه، وذلك في إطار سعيه لتسجيل هدف في وقت مبكر من أجل إحكام السيطرة على المباراة.

وفي الدقيقة الثانية كاد المنتخب المغربي ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد لاعبه أمين حارث كرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب المرمى بقليل وسط أجواء حماسية للغاية من طرف الجماهير المغربية الحاضرة بغزارة في مدرجات ملعب سانت بطرسبرج.

وبعدها بستة دقائق فقط سنحت فرصة أخرى لمصلحة المنتخب المغربي، وهذه المرة حينما سدد المهاجم ايوب الكعبي كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت أيضاً بجانب المرمى بقليل ليستمر سوء الحظ ملازماً لأسود الأطلس في بداية المشوار.

ومع مرور الدقائق واصل المنتخب المغربي حملاته الهجومية، وفي الدقيقة العشرين سدد لاعبوا المنتخب المغربي ثلاثة كرات على مرمى المنتخب الإيراني، إلا أن خط دفاع المنتخب الإيراني رفقة حارس المرمى بيرانفاند تصدوا معاً لكل الكرات محافظين على نظافة شباكهم من الأهداف.

وفي الدقيقة الثلاثين كان المنتخب المغربي قريباً للغاية مرة أخرى من تسجيل أولى أهدافه في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب الشاب أمين حارث كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى بيرانفاند أمسك بالكرة بنجاح دون أي مشاكل على الإطلاق محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والأربعين، جاء أول رد فعل حقيقي من جانب المنتخب الإيراني في المباراة، وذلك حينما انفرد المهاجم سردار أزمون بحارس المرمى منير المحمدي، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح مبقياً على نظافة الشباك، ليذهب بعدها الشوط إلى نهايته دون أي جديد من المنتخبين وعلى وقع التعادل السلبي بدون أهداف.

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير الوضع كثيراً من الطرفين، حيث واصل المنتخب المغربي ضغطه الهجومي بحثاً عن تسجيل الأهداف، وفي الجانب المقابل واصل المنتخب الإيراني أدائه المثالي من الناحية الدفاعية مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة لخطف هدف واحد فقط على الأقل في المباراة.

وفي الدقيقة الثامنة والستين حاول المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش أن يقوم بزيادة فاعلىية خطوطه الأمامية، وذلك من خلال إشراك المهاجم مهدي تاريمي بدلاً من متوسط الميدان مسعود شجاعي على أمل أن يتمكن المنتخب الإيراني من خطف النقاط الثلاث في نهاية المطاف.

وقبل نهاية المباراة وتحديداً في الدقيقة السادسة والسبعين تلقى المنتخب المغربي ضربة موجعة للغاية، وذلك حينما تعرض اللاعب نور الدين امرابط إلى إصابة قوية نوعاً ما، مما حرمه من استكمال المباراة ليضطر المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك اللاعب سفيان أمرابط بدلاً منه.

وفي الدقيقة ذاتها حاول المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية سعياً لتسجيل الأهداف بأي وسيلة ممكنة فيما تبقى من دقائق في عمر المباراة، وذلك من خلال إشراك المهاجم عزيز بدلاً من المهاجم ايوب الكعبي.

وفي الدقيقة الثمانين كاد المنتخب المغربي ينجح أخيراً في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد اللاعب حكيم زياش كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى بيرانفاند تصدى للكرة بنجاح وحافظ على نظافة شباكه من الأهداف.

وبعدها بدقيقتين فقط أجرى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار التغيير الثالث له في المباراة، ولكنه كان غير مفهوم على الإطلاق من خلال إشراك المدافع مروان داكوستا بدلاً من متوسط الميدان الهجومي أمين حارث.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الحال على ما هو عليه من المنتخبين دون أي جديد على الإطلاق، حتى جاءت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وحينها فجر المنتخب الإيراني مفاجأة من العيار الثقيل حينما نجح في تسجيل هدفه الوحيد في المباراة الذي جاء عبر المهاجم المغربي عزيز بالخطأ في مرماه وسط حالة من الحسرة من الجانب المغربي، لتنتهي بعدها المباراة مباشرة دون أي جديد من الطرفين وعلى وقع فوز قاتل للمنتخب الإيراني بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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