ماذا لو فازت مصر على روسيا ثم السعودية.. من يصعد للدور الثاني في حالة التعادل في النقاط ؟!

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عاش الشعب المصري بكافة أطيافه لحظات مؤلمة للغاية اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو الحالي، وذلك بعدما تعرض المنتخب الوطني المصري إلى الخسارة بشق الأنفس على يد نظيره منتخب الأوروغواي بهدف وحيد مقابل لا شئ جاء في الوقت القاتل من عمر المباراة.

وقد جاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وبذلك يتجرع المنتخب الوطني المصري أول خسارة له في مونديال روسيا مما يضع ضغط كبير عليه فيما تبقى من مشواره في المونديال في حالة أراد التأهل إلى الدور الثاني من عمر المونديال.

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وعقب نهاية مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى، بات المنتخب الروسي يتصدر جدول ترتيب المجموعة ومن ثم يليه مباشرة منتخب الأوروغواي في المركز الثاني، علماً بأن كلاً منهما بات لديه 3 نقاط إلا أن المنتخب الروسي يتصدر بفارق الأهداف، فيما يحتل المنتخب الوطني المصري المركز الثالث ومن ثم يليه المنتخب السعودي في المركز الرابع بدون أي نقطة على الإطلاق لكلاً منهما.

ولكن يبقى التساؤل الآن من طرف كل مشجع مصري عن فرص المنتخب الوطني المصري في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، حيث يحتاج المنتخب الوطني المصري الآن إلى الفوز في المباراتين القادمتين له ضد كلاً منتخب روسيا ثم ضد منتخب السعودية مع انتظار تعثر أي من منتخبي روسيا أو الأوروغواي في مباراة واحدة.

أما الحالة المعقدة للغاية التي تجعل المنتخب الوطني المصري يدخل في حسابات في غاية التعقيد، فهي في حالة تعادله مع كلاً منتخب الأوروغواي وأيضاً منتخب روسيا في عدد النقاط مع نهاية دور المجموعات بواقع 6 نقاط لكل منتخب.

وفي هذه الحالة سوف يتم اللجوء مباشرة إلى اللوائح القانونية التي ينص عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم في بطولات كأس العالم، والتي سوف تحسم المنتخبين المتأهلين إلى الدور الثاني عبر النقاط التالية بالترتيب:

فارق الأهداف المسجلة بين المنتخبات المتعادلة في عدد النقاط. صاحب أقوى خط هجوم من بين المنتخبات الثلاثة المتعادلة في عدد النقاط. نتيجة المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة في عدد النقاط. عدد أهداف كل منتخب في مرمى المنتخب الآخر في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة في عدد النقاط. في حالة التساوي في كل النقاط السابقة، يتم سحب قرعة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم بين المنتخبات المتعادلة في عدد النقاط.

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