اتحاد الكرة يكشف عن طبيعة إصابة كلاً من طارق حامد وتريزيجيه قبل مباراة روسيا

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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو الحالي عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها كلاً من الثنائي طارق حامد إضافة إلى محمود حسن تريزيجيه، وذلك أثناء مشاركة كلاً منهما في المباراة الأولى للمنتخب الوطني المصري اليوم في مونديال ضد منتخب الأوروغواي.

حيث غادر اللاعب طارق حامد أرض الملعب في شوط المباراة الثاني بعد شعوره بشد عضلي، كما شعر اللاعب محمود حسن تريزيجيه بشد ولكن في العضلة الخلفية عقب نهاية المباراة مباشرة، مما أثار العديد من الشكوك حول جاهزية كلاً منهما في المباراة القادمة للمنتخب الوطني المصري أمام مستضيف البطولة منتخب روسيا.

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ومن جانبه أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن التشخيص المبدئي أثبت جاهزية كلاً من الثنائي طارق حامد إضافة إلى محمود حسن تريزيجيه من أجل خوض المباراة القادمة ضد منتخب روسيا، على أن يخضع كلاً من الثنائي إلى المزيد من الفحوصات الطبية قبل موعد المباراة للتأكد من سلامة كلاً منهما.

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