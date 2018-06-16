موعد مباراة بلجيكا وبنما في كأس العالم الاثنين 18/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بلجيكا وبنما، يستعد المنتخب البلجيكي لملاقاة نظيره منتخب بنما في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يونيو الحالي في مدينة سوتشي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السابعة في إطار فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن كل عشاق المنتخب البلجيكي يبحثون عن موعد مباراة بلجيكا وبنما إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وبنما، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة بلجيكا وبنما إضافة إلى التشكيل المتوقع للمنتخب البلجيكي في المباراة.

موعد مباراة بلجيكا وبنما في كأس العالم 2018

موعد مباراة بلجيكا وبنما، يستعد المنتخب البلجيكي لملاقاة نظيره منتخب بنما في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يونيو الحالي في مدينة سوتشي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السابعة في إطار فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة بلجيكا وبنما تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وبنما في كأس العالم 2018

ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018 م في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، أما مباراة بلجيكا وبنما سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بلجيكا وبنما منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة بلجيكا وبنما سوف تكون منقولة أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة بلجيكا وبنما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات المنتخب البلجيكي والتشكيل المتوقع لمنتخب بلجيكا في مباراته أمام منتخب بنما

يدخل المنتخب البلجيكي غمار منافسات بطولة كأس العالم روسيا 2018 م عازماً على تحقيق المفاجأة الكبرى، وذلك من خلال منافسته بكل قوة على لقب المونديال في ظل ما يمتلكه المنتخب البلجيكي من أسماء لامعة في تشكيلته في النسخة الحالية من المونديال، علماً بأن ذلك الجيل بأكمله قد شارك أيضاً في النسخة الماضية من المونديال على أرض دولة البرازيل في صيف عام 2014، وهو ما يعني بالتالي أن المنتخب البلجيكي بات يمتلك الخبرة اللازمة من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في المونديال هذه المرة، علماً بأن منتخب بلجيكا قد تم إقصائه من الدور ربع النهائي من النسخة الماضية من المونديال، وذلك عقب تعرضه إلى الخسارة على يد نظيره منتخب الأرجنتين بهدف وحيد مقابل لا شئ مع العلم بأن المباراة وصلت حينها إلى الأوقات الإضافية، ولا شك أن الجماهير البلجيكية قد عاشت خيبة أمل كبيرة للغاية في صيف عام 2016، وذلك بعدما فشل المنتخب البلجيكي في تحقيق المفاجأة في بطولة كأس أمم أوروبا التي تم تنظيمها في ذلك الوقت على أرض دولة فرنسا، حيث تم إقصاء منتخب بلجيكا حينها من الدور ربع النهائي أيضاً وذلك على يد نظيره منتخب ويلز، وهو ما جعل حالة من الإحباط تُسيطر على الشارع البلجيكي بأكمله على أمل أن يتغير ذلك في النسخة الحالية من المونديال، وخاصة وأن المنتخب البلجيكي يمتلك في الوقت الراهن جيلاً مثالياً للغاية ومن الممكن أن لا يتكرر مرة أخرى إلا بعد سنوات طويلة جداً، ومن جانبه سوف يعتمد الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتكون من تيبو كورتوا في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من توبي إضافة إلى فينسنت كومباني وأيضاً يان فيرتونغن، وفي مركز خط وسط الميدان سوف يتواجد كلاً من توماس مونييه وأيضاً إكسل فيتسل إضافة إلى كيفين دي بروين وأخيراً يانيك فيريرا كاراسكو، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد إيدين هازارد، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد كلاً من دريس ميرتينز إضافة إلى روميلو لوكاكو، وبكل تأكيد سوف يفتقد منتخب بلجيكا في النسخة الحالية من المونديال أحد أبرز نجومه، وهو النجم راجا ناينغولان أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، وذلك بعدما تم استبعاده لأسباب فنية من طرف المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز، وهو الأمر الذي جعل حالة من الغضب العارم تجتاح الشارع البلجيكي بأكمله قبل انطلاقة المونديال مباشرة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز دافع بقوة عن قراره، ولم يكتفِ بذلك فحسب بل أكد في أكثر من مناسبة أن النجم راجا ناينغولان ليس لديه مكان في تشكيلة المنتخب البلجيكي سواء بصفة أساسية أو حتى على مقاعد البدلاء، علماً بأن النجم راجا ناينغولان كانت لديه ردة فعل قوية للغاية عقب تعرضه إلى هذه الصدمة التي لم يكن يتوقعها بأي شكل من الأشكال، حيث قام النجم راجا ناينغولان بإعلان اعتزاله كرة القدم على المستوى الدولي بشكل نهائي وذلك بعد قراره استبعاده من قائمة منتخب بلجيكا المشاركة في بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

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