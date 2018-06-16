آيسلندا تُفجر المفاجأة وتفرض التعادل على الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي

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سقط المنتخب الأرجنتيني في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره منتخب آيسلندا، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم السبت الموافق لليوم السادس عشر من شهر يونيو الحالي على ملعب سبارتاك في العاصمة الروسية موسكو على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب الأرجنتين في المباراة النجم سيرجيو أجويرو في الدقيقة التاسعة، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب آيسلندا في المباراة المهاجم فينبوجاسون.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وعلى إثر هذه النتيجة حصد منتخب الأرجنتين نقطة واحدة فقط في بداية مشواره في المونديال، فيما حصد منتخب آيسلندا هو الآخر نقطة واحدة فقط في غاية الأهمية.

تشكيلة منتخب الأرجنتين الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: ويلي كاباييرو.

خط الدفاع: نيكولاس / نيكولاس أوتاميندي / ماركو روخو / إدواردو سالفيو.

خط الوسط: لوكاس بيليا / ماكسيمليانو ميزا / خافيير ماسكيرانو / أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الأرجنتيني خورخي سامباولي.

تشكيلة منتخب آيسلندا الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: هانز هالدرسون.

خط الدفاع: سيفارسون / راجنار سيجوردسون / ارناسون / ماجنسون.

خط الوسط: يوهان جودموندسون / بيركر بيارناسون / جيلفي سيجوردسون / أرون غونارسون / إيميل هالفريدسون.

خط الهجوم: فينبوجاسون.

المدير الفني: الآيسلندي هامير هاريسون.

ملخص مباراة الأرجنتين وآيسلندا

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء فرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته الكاملة على مجريات اللعب مثلما كان متوقعاً سعياً لتسجيل الأهداف من أجل ضمان الانتصار وأيضاً لإسعاد جماهيره الحاضرة بغزارة للغاية في دولة روسيا منذ انطلاقة المونديال.

أما على الجانب المقابل تراجع كل لاعبي منتخب آيسلندا بشكل كامل إلى المناطق الخلفية، وذلك في محاولة منهم لتأمين كافة المناطق الدفاعية الخاصة بهم تجنباً لاستقبال أي هدف من نجوم منتخب الأرجنتين في المباراة حتى نهايتها.

وفي الدقيقة الثامنة سنحت أولى الفرص الحقيقية لمصلحة منتخب الأرجنتين في المباراة، وذلك حينما سدد الظهير الأيمن الشاب نيكولاس كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى هانز.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب منتخب آيسلندا في المباراة، فلم يتأخر كثيراً وذلك حينما سدد اللاعب بيركر بيارناسون بعدها بدقيقة واحدة فقط كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى ويلي كاباييرو بقليل وسط أجواء جماهيرية ملتهبة للغاية في مدرجات ملعب سبارتاك.

وفي الدقيقة السابعة عشر سدد النجم ليونيل ميسي كرة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن حارس المرمى هانز تصدى للكرة بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف ومُبقياً على سخونة أجواء المباراة.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير نجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق مسعاه، وذلك حينما سجل له النجم سيرجيو أجويرو أولى الأهداف عقب استغلاله ثغرة في خط دفاع منتخب آيسلندا وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الأرجنتينية.

وعلى الرغم من تقدم منتخب الأرجنتين في النتيجة، إلا أن رد فعل منتخب آيسلندا لم تتأخر كثيراً وذلك تحديداً في الدقيقة الرابعة والعشرين حينما فاجأ منتخب آيسلندا الجميع وتمكن من تسجيل هدف التعادل عبر المهاجم فينبوجاسون عقب استغلاله خطأ فادح مشترك بين خط دفاع منتخب الأرجنتين وبين حارس المرمى ويلي كاباييرو.

وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء واصل المنتخب الأرجنتيني عملية استحواذه بشكل كامل على الكرة، ولكن دون أن يتمكن على الإطلاق من اختراق الحصون الدفاعية لمنتخب آيسلندا، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد من الطرفين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب.

وفي شوط المباراة الثاني دخل المنتخب الأرجنتيني عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وفي الجانب باتت طموحات منتخب آيسلندا كبيرة للغاية في الخروج بفوز غير متوقع من هذه المباراة، وذلك من خلال الصمود بشكل كامل في مناطقه الدفاعية وأيضاً استغلال فرصة وحيدة فقط من أي هجمة مرتدة سوف تُتاح له.

وفي الدقيقة الرابعة والخمسين حاول المدير الفني الأرجنتيني خورخي سامباولي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه بشكل أكبر، وذلك من خلال إشراك اللاعب المخضرم إيفر بانيغا بدلاً من اللاعب المخضرم الآخر لوكاس بيليا.

وفي الدقيقة الرابعة والستين سنحت فرصة مثالية لصالح منتخب الأرجنتين من أجل تسجيل هدفه الثاني في المباراة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء التي تولى تنفيذها النجم ليونيل ميسي، ولكن حارس المرمى الآيسلندي هانز تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح مُبقياً على نتيجة التعادل بين الطرفين.

وفي الدقيقة الخامسة والسبعين حاول المدير الفني الأرجنتيني خورخي سامباولي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية هذه المرة، وذلك من خلال إشراك اللاعب الشاب كريستيان بافون بدلاً من النجم أنخيل دي ماريا.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الحادية والثمانين كاد المنتخب الأرجنتيني ينجح أخيراً في تحقيق مسعاه، وذلك حينما سدد النجم ليونيل ميسي كرة أكثر من رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى الآيسلندي هانز بقليل وسط حالة من الحسرة من طرف الجماهير الأرجنتينية.

وبعدها بثلاثة دقائق دفع المدير الفني الأرجنتيني خورخي سامباولي بآخر أوراقه الهجومية في المباراة، وذلك من خلال إشراك المهاجم المخضرم جونزالو هيغواين بدلاً من اللاعب ماكسيمليانو ميزا على أمل أن يتمكن منتخب التانغو من خطف هدف الانتصار في نهاية المطاف.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة واصل منتخب الأرجنتيني ضغطه المكثف على الدفاعات الحصينة للمنتخب الأيسلندي، إلا أن ذلك الأمر لم يعود عليه بأي جديد في نهاية المطاف، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب.

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