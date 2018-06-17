موعد مباراة تونس وإنجلترا في كأس العالم الاثنين 18/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تونس وإنجلترا في كأس العالم، يستعد المنتخب التونسي الشقيق لملاقاة نظيره منتخب إنجلترا في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن كل عشاق كرة القدم في الوطن العربي بأكمله وخاصة مشجع كرة القدم التونسية يبحثون عن موعد مباراة تونس وإنجلترا في كأس العالم إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة تونس وإنجلترا، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة تونس وإنجلترا إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من تونس وإنجلترا في المباراة.

موعد مباراة تونس وإنجلترا في كأس العالم 2018

موعد مباراة تونس وإنجلترا في كأس العالم، يستعد المنتخب التونسي الشقيق لملاقاة نظيره منتخب إنجلترا في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة تونس وإنجلترا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة تونس وإنجلترا في كأس العالم 2018

ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات بطولة كأس العالم روسيا 2018م، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، أما مباراة تونس وإنجلترا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تونس وإنجلترا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة تونس وإنجلترا سوف تكون منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة تونس وإنجلترا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات المنتخب التونسي والتشكيل المتوقع للمنتخب التونسي في مباراته أمام منتخب إنجلترا

يدخل المنتخب التونسي الشقيق غمار بطولة كأس العالم روسيا 2018 وسط آمال وطموحات كبيرة للغاية معلقة عليه سواء من طرف كافة أطياف الشعب التونسي بأكمله أو حتى من طرف كافة أطياف الشعب العربي بشكل عام، وخاصة وأن المنتخب التونسي بات هو الأمل الوحيد الآن من أجل تشريف كرة القدم العربية بعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات في مونديال روسيا، حيث تعرضت كل المنتخبات العربية المشاركة في مونديال روسيا حتى هذه اللحظة إلى الهزيمة في الجولة الأولى من دور المجموعات، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل لم يتمكن أي منتخب منها حتى من تسجيل ولو هدف واحد فقط على أقل تقدير، ويبقى الأمر الإيجابي الوحيد أن كلاً من المنتخب الوطني المصري إضافة إلى المنتخب المغربي الشقيق قدما أدائاً مشرفاً بالرغم من الخسارة في الوقت القاتل من عمر المباراة، فيما تبقى الكارثة الأكبر هي خسارة المنتخب السعودي الشقيق بخمسة أهداف مقابل لا شئ على يد مستضيف البطولة منتخب روسيا في المباراة الإفتتاحية لبطولة كأس العالم روسيا 2018، وعلى الرغم من هذه الضغوطات الكبيرة المسلطة على لاعبي المنتخب التونسي في الوقت الراهن، إلا أن الجميع داخل منتخب نسور قرطاج يدري جيداً أن المباراة الأولى في المونديال سوف تكون مختلفة تماماً عن بقية مباريات العرب الأولى في المونديال، حيث يواجه المنتخب التونسي نظيره المنتخب الإنجليزي والذي يُعتبر أحد أبرز المرشحين من أجل صناعة المفاجأة في النسخة الحالية من المونديال، وخاصة في ظل العناصر المثالية التي يمتلكها منتخب الأسود الثلاثة، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني التونسي نبيل معلول بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة تتألف من فاروق بن مصطفى في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من حمدي النقاز وأيضاً صيام بن يوسف إضافة إلى رامي البدوي وأخيراً علي معلول، وفي مركز خط وسط الميدان سوف يتواجد كلاً من محمد أمين بن عمر إضافة إلى فرجاني ساسي، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من وهبي الخزري إضافة إلى نعيم السليتي وأيضاً أنيس البدري، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد فخر الدين بن يوسف.

آخر تحضيرات المنتخب الإنجليزي والتشكيل المتوقع لمنتخب إنجلترا في مباراته أمام منتخب تونس

لا يبدو المنتخب الإنجليزي مرشحاً في النسخة الحالية من المونديال من أجل الذهاب بعيداً مثلما تأمل جماهير كرة القدم الإنجليزية، ويأتي ذلك خاصة في ظل قيام المدير الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت باستدعاء عناصر شابة إلى القائمة النهائية لمنتخب الأسود الثلاثة في المونديال دون الاعتماد على اللاعبين المخضرمين مثلما هو الحال، ولكن وفي الوقت ذاته لن تكون هذه الأسماء الشابة سهلة المواجهة وخاصة وأنها تُعتبر بمثابة نجوم لامعة في الأندية التي يلعبون لها في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى وخاصة كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يجعل الجماهير الإنجليزية تأمل أيضاً أن ينجح منتخب الأسود الثلاثة في صناعة المفاجأة في المونديال ولم لا الفوز بلقب كأس العالم في نهاية المطاف وإن كان ذلك يُعتبر صعباً بعض الشئ في ظل تواجد منتخبات عملاقة مثل منتخب ألمانيا حامل اللقب إضافة إلى منتخب البرازيل، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف من جوردان بيكفورد في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من كايل ووكر وأيضاً جون ستونز إضافة إلى فيل جونز وأخيراً داني روز، وفي مركز خط وسط الميدان سوف يتواجد كلاً من إيريك داير إضافة إلى فابيان ديلف، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من رحيم ستيرلينغ إضافة إلى ديلي آلي وأيضاً ماركوس راشفورد، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد هاري كين.

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