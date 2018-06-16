الدنمارك تُشارك فرنسا صدارة المجموعة الثالثة في كأس العالم بفوزها الصعب على بيرو

Advertisements

حقق منتخب الدنمارك فوزاً صعباً للغاية على حساب نظيره منتخب بيرو بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السادس عشر من شهر يونيو الحالي على ملعب موردوفيا أرينا على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب الدنمارك في المباراة اللاعب يوسف بولسن في الدقيقة التاسعة والخمسين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

Advertisements

وعلى إثر هذه النتيجة رفع منتخب الدنمارك رصيده إلى 3 نقاط وهي الأولى له في المونديال الحالي، فيما فشل المنتخب البيروفي في حصد أي نقطة على الإطلاق في بداية مشواره في المونديال.

تشكيلة منتخب بيرو الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: باردو جايسي.

خط الدفاع: ألبرتو رودريجيز / ميغيل تراوكو / كريستيان راموس / لويس ادفينكولا.

خط الوسط: كريستيان كويفا / ريناتو تابيا / يوشيمار يوتون / أندري كاريو / إديسون فلوريس.

خط الهجوم: جيفرسون فارفان.

المدير الفني: الأرجنتيني ريكاردو جاريكا.

تشكيلة منتخب الدنمارك الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: سيمون كاير / أندرياس كريستنسن / ينس لارسن / هنريك.

خط الوسط: ويليام كفيست / توماس ديلاني / كريستيان إريكسن / بيورن سيستو.

خط الهجوم: نيكولاي يورجنسن / يوسف بولسن.

المدير الفني: النرويجي أجي هاريد.

ملخص مباراة بيرو والدنمارك

في شوط المباراة الأول ومنذ الانطلاقة حاول كل منتخب أن يفرض سيطرته الكاملة على الطرف الآخر، وخاصة منتخب بيرو الذي يحظى بدعم جماهيري غير مسبوق منذ وصوله في أول يوم على أرض دولة روسيا.

وفي الدقيقة الثامنة سنحت أولى الفرص الخطيرة لصالح منتخب بيرو في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب يوشيمار يوتون كرة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى كاسبر شمايكل أمسك الكرة بنجاح دون أي مشاكل على الإطلاق.

وبعدها بخمسة دقائق فقط حاول منتخب بيرو أن يبحث عن طريق الشباك مرة أخرى، وهذه المرة حينما سدد اللاعب أندري كاريو كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى كاسبر شمايكل تصدى للكرة بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب منتخب الدنمارك في المباراة، فقد جاء في الدقيقة السابعة والعشرين حينما سدد اللاعب توماس ديلايني كرة قوية جداً من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته ذهبت عالية للغاية وسط أجواء ملتهبة للغاية من طرف كل الجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب موردوفيا أرينا.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة السادسة والثلاثين، تلقى منتخب الدنمارك ضربة موجعة للغاية بعد تعرض لاعبه ويليام كفيست إلى إصابة قوية لم تجعله قادراً على استكمال بقية أطوار المباراة، مما دفع المدير الفني النرويجي أجي إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك اللاعب المخضرم لاسه شونه بدلاً منه.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سنحت أمام منتخب بيرو فرصة مثالية للغاية من أجل افتتاح التسجيل، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء التي نفذها اللاعب كريستيان كويفا، إلا أن كويفا سدد الكرة عالية للغاية وأضاع على منتخب بلاده فرصة التقدم في النتيجة بشكل غريب تماماً، ليذهب بعدها الشوط مباشرة إلى نهايته دون أن يشهد أي جديد من الطرفين وعلى وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين.

وفي شوط المباراة الثاني تغيرت الأوضاع نوعاً ما عما كان عليه الحال في الشوط الأول، حيث بدا المنتخب الدنماركي أفضل سواء من ناحية السيطرة على الكرة أو خاصة من الناحية الذهنية، وفي مقابل ذلك بدا منتخب بيرو متأثراً للغاية بركلة الجزاء التي أضاعها اللاعب كريستيان كويفا.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين نجح المنتخب الدنماركي في استغلال تلك الوضعية بصورة مثالية، وذلك حينما انفرد اللاعب يوسف بولسن بحارس المرمى جايسي ليتمكن الأول من تسجيل الهدف الأول لمصلحة منتخب بلاده الدنمارك وسط حالة من الصدمة من طرف الجماهير البيروفية في المدرجات.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير كاد منتخب بيرو ينجح في تعديل النتيجة بشكل سريع للغاية، وذلك حينما سدد اللاعب إديسون فلوريس كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى كاسبر شمايكل تصدى للكرة بنجاح مُبقياً على تقدم منتخب الدنمارك في النتيجة.

وفي الدقيقة الثالثة والستين حاول المدير الفني الأرجنتيني ريكاردو جاريكا أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل هدف التعادل على أقل تقدير قبل انتهاء المباراة، وذلك من خلال إشراك المهاجم المخضرم باولو جيريرو بدلاً من اللاعب إديسون فلوريس.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والسبعين كاد منتخب بيرو يُعدل النتيجة، وذلك حينما سدد البديل المخضرم باولو جيريرو كرة بالعقب بطريقة أكثر من رائعة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته بجانب القائم الأيسر لحارس المرمى كاسبر شمايكل بقليل وسط حالة من الحسرة الكبيرة من طرف كل الجماهير البيروفية.

وفي الدقيقة الرابعة والثمانين سنحت فرصة أخرى مثالية أمام منتخب بيرو من أجل التسجيل، وذلك حينما سدد اللاعب المخضرم جيفرسون فارفان كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى كاسبر شمايكل واصل تألقه الملفت في هذه المباراة وتصدى للكرة بقدمه بطريقة أكثر من رائعة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة واصل منتخب بيرو عملية بحثه عن تسجيل هدف التعادل بأي وسيلة ممكنة، إلا أنه فشل في تحقيق ذلك حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الصعوبة لمصلحة منتخب الدنمارك بهدف وحيد مقابل لا شئ.

إقرأ أيضاً:

فرنسا تبدأ مشوارها في كأس العالم بفوز شاق للغاية على حساب أستراليا

موعد مباراة ألمانيا والمكسيك في كأس العالم الاحد 17/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم الاحد 17/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

تردد قنوات بي إن ماكس الناقلة الحصرية لبطولة كأس العالم روسيا 2018

التعادل المثير يحسم قمة إسبانيا والبرتغال وسط تألق الدون كريستيانو رونالدو

آيسلندا تُفجر المفاجأة وتفرض التعادل على الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي