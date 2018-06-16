الشكوك تحوم بقوة حول مشاركة “صلاح” في مباراة روسيا.. تعرف على السبب !

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باتت الشكوك تحوم بقوة حول مدى جاهزية اللاعب محمد صلاح، وذلك من أجل المشاركة رفقة المنتخب الوطني المصري في المباراة الثانية له في مونديال روسيا الحالي، والتي سوف تجمع بينه وبين مستضيف البطولة منتخب روسيا في مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يونيو الحالي.

وكان اللاعب محمد صلاح قد غاب عن صفوف المنتخب الوطني المصري في المباراة الأولى في المونديال، مما كان سبباً رئيسياً في تعرض المنتخب الوطني المصري إلى الخسارة على يد نظيره منتخب الأوروغواي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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وفي إطار تدريبات المنتخب الوطني المصري اليوم السبت ظهرت بعض الصور المقلقة للغاية لمحمد صلاح من مران المنتخب الوطني، حيث كان يُحاول محمد صلاح ارتداء قميص التدريب الخاص به، إلا أنه لم يتمكن من فعل إلا بعد مساعدة بعض زملائه وتحديداً كلاً من الثنائي محمود حسن تريزيجيه إضافة إلى محمد الشناوي وأيضاً أحمد فتحي.

وهو الأمر الذي أثار القلق كثيراً بين كافة أطياف الشعب المصري بأكمله، وخاصة في ظل أهمية تواجد محمد صلاح ضمن تشكيلة المنتخب الوطني المصري في المباراة القادمة الحاسمة أمام منتخب روسيا.

ويحتاج المنتخب الوطني المصري إلى تحقيق الانتصار دون سواه على حساب مستضيف البطولة منتخب روسيا، وذلك في حالة أراد أحفاد الفراعنة الإبقاء على آمالهم من أجل التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال.

ومن المؤكد أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر لن يُجازف تحت أي ظرف من الظروف بمحمد صلاح، وذلك في حالة لم يكن جاهزاً من أجل المشاركة في المباريات بنسبة 100% حتى لا تُعاوده الإصابة من جديد، وخاصة في ظل قوة الالتحامات البدنية في بطولة كبيرة مثل بطولة كأس العالم.

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