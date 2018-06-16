كرواتيا تنفرد بصدارة المجموعة الرابعة في كأس العالم بعد تخطي عقبة نيجيريا

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حقق منتخب كرواتيا فوزاً شاقاً على حساب نظيره منتخب نيجيريا بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السادس عشر من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب كرواتيا في المباراة كلاً من النيجيري ايتيبو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية والثلاثين، إضافة إلى النجم لوكا مودريتش في الدقيقة الحادية والسبعين من ركلة جزاء.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وعلى إثر ذلك الانتصار حصد المنتخب الكرواتي النقاط الثلاث التي جعلته ينفرد بصدارة المجموعة الرابعة منذ الجولة الأولى في المونديال، فيما فشل المنتخب النيجيري في حصد أي نقطة على الإطلاق في انطلاقة مشواره في المونديال.

تشكيلة منتخب كرواتيا الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: سوباسيتش.

خط الدفاع: فرساليكو / إيفان سترينيتش / ديان لوفرين / فيدا.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش / لوكا مودريتش / إيفان بيريسيتش / أندري كراماريتش / ماريو ماندزوكيتش.

خط الهجوم: أنتي ريبيتش.

المدير الفني: الكرواتي زلاتكو داليتش.

تشكيلة منتخب نيجيريا الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو.

خط الدفاع: عبدالله شيهو / بريان إيدو / ويليام تروست / ليون بالوجون.

خط الوسط: ويلفريد نديدي / ايتيبو / جون أوبي ميكيل / فيكتور موزيس / أليكس ايوبي.

خط الهجوم: أوديون.

المدير الفني: الألماني جيرنوت روهر.

ملخص مباراة كرواتيا ونيجيريا

في شوط المباراة الأول حاول المنتخب الكرواتي الضغط بشكل قوي للغاية على منافسه منتخب نيجيريا بحثاً عن تسجيل الأهداف، وفي مقابل ذلك حاول منتخب نيجيريا تهدئة أجواء اللعب كثيراً وخاصة في الحماسة الكبيرة التي بدت واضحة للغاية على كل لاعبي منتخب كرواتيا.

وفي الدقيقة الرابعة عشر سنحت أولى الفرص الحقيقية لمصلحة منتخب كرواتيا في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب إيفان بيريسيتش كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حالة من الحسرة من طرف الجماهير الكرواتية.

ومع مرور الدقائق وجد المنتخب الكرواتي أمامه العديد من الصعوبات من أجل تسجيل ولو هدف واحد فقط على أقل تقدير، وذلك بسبب القوة الدفاعية الكبيرة التي ظهر بها منتخب نيجيريا طوال دقائق الشوط.

ولكن إصرار منتخب كرواتيا على التقدم في النتيجة كان كبيراً للغاية، وفي الدقيقة الثانية والثلاثين نجح المنتخب الكرواتي في تحقيق مبتغاه من خلال ركلة ركنية، وذلك حينما سجل له اللاعب النيجيري ايتيبو بالخطأ في مرماه أولى الأهداف وسط فرحة كبيرة من جانب لاعبي منتخب كرواتيا.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء ضغط المنتخب النيجيري بشكل أقوى على نظيره منتخب كرواتيا، وذلك في إطار سعيه إلى تعديل النتيجة على أقل تقدير، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد من المنتخبين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع تقدم منتخب كرواتيا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني دخل منتخب نيجيريا عازماً بشكل قوي للغاية على تدارك تأخره في النتيجة قبل فوات الأوان، وفي مقابل ذلك تراجع منتخب كرواتيا بشكل غير مبرر على الإطلاق إلى مناطقه الدفاعية من أجل تأمين مرماه مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة لقتل المباراة نهائياً من خلال تسجيل هدف ثاني في مرمى الصقور الخضراء.

وفي الدقيقة الستين حاول المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي بحثاً عن تسجيل الهدف من أجل حسم الأمور نهائياً، وذلك من خلال إشراك اللاعب مارسيلو بروزوفيتش بدلاً من اللاعب أندري كراماريتش.

وبعدها بدقيقتين فقط جاء الدور على المدير الفني الألماني جيرنوت روهر الذي حاول أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تعديل النتيجة على أقل تقدير، وذلك من خلال إشراك اللاعب أحمد موسى بدلاً من اللاعب أليكس ايوبي.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين سنحت أمام منتخب كرواتيا فرصة مثالية للغاية من أجل تحقيق مبتغاه، وذلك حينما احتسب له الحكم ركلة جزاء ليتولى تنفيذها النجم لوكا مودريتش بنجاح محرزاً ثاني أهداف منتخب بلاده في المباراة قاضياً على آمال منتخب نيجيريا بشكل مؤكد.

وفي الدقيقة الثامنة والسبعين حاول المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش أن يقوم بتأمين خط وسط ميدانه بصورة أكبر، وذلك من خلال إشراك النجم ماتيو كوفاسيتش بدلاً من اللاعب أنتي ريبيتش.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما وخاصة في ظل حالة الإحباط التي بدت واضحة للغاية على كل لاعبي منتخب نيجيريا، ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز منتخب كرواتيا بهدفين مقابل لا شئ.

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