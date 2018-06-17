فيديو.. مواطنين سعوديين يضعون مراسل “بي إن سبورت” في موقف محرج

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قام العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقطع فيديو يظهر فيه تجمع عدد من السعوديين في العاصمة الروسية موسكو حول مراسل شبكة “بي إن سبورت القطرية” مرددين هتافات باسم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان.

وقد أوضح الفيديو والذي قد تم نشره خلال وسائل الإعلام السعودية قيام عدد من المواطنين السعوديين بمحاصرة مراسل القناة القطرية “بي إن سبورت” وهم يهتفون للمملكة العربية السعودية، والملك سلمان وولي العهد وسط خوف وصمت من مراسل الشبكة القطرية مما وضع المراسل في “موقف محرج”.

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تركي آل شيخ يتوعد قنوات بي إن سبورت القطرية

وقد هاجم رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ لقنوات بي إن سبورت القطرية، وقد توعد جميع القائمين على إدارة القناة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كافة التجاوزات الصادرة ضد القناة وبحق المملكة العربية السعودية ومنتخبها الوطني ورياضتها وكذلك مسؤوليها، وبسبب “استغلالهم للرياضة في أغراض سياسية” على حد تصريحات المسؤولة السعودي.

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