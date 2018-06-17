مران المنتخب الوطني اليوم.. إصابة لاعب جديد وتطور موقف “محمد صلاح” قبل مباراة روسيا

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واصل المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم السابع عشر من شهر يونيو الحالي تحضيراته تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، وذلك استعداداً من أجل خوض مباراته القادمة في مونديال روسيا التي سوف تجمع بينه وبين مستضيف البطولة منتخب روسيا في مساء يوم الثلاثاء القادم.

وفي إطار المران الصباحي للمنتخب الوطني المصري اليوم الأحد، تعرض الظهير الأيمن المخضرم أحمد فتحي إلى الإصابة بشد عضلي خفيف، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لم يتمكن من إكمال بقية المران رفقة زملائه، على أن يعود اللاعب من أجل المشاركة في مران يوم غداً الإثنين بشكل طبيعي إلا في حالة حدوث أي طارئ جديد.

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ومن جانبه شارك اللاعب محمد صلاح في المران اليوم بشكل طبيعي للغاية، إلا أنه لم يشترك في أي التحام مع زملائه طوال فترة المران وأيضاً لم يتعامل في أي كرة مشتركة مع أي زميل له في المنتخب الوطني المصري.

ويبقى الغموض كبيراً للغاية بخصوص موقف محمد صلاح من المشاركة في المباراة القادمة أمام منتخب روسيا، وذلك على الرغم من أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قد أكد أن محمد صلاح بات جاهزاً بشكل كامل من أجل المشاركة مرة أخرى في المباريات.

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